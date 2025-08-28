TEKNOFEST 2025 'Mavi Vatan' Temasıyla Kapılarını Açtı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, "mavi vatan" temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Halka açılış tarihi öne çekilen festival, yarından itibaren halka açık olacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. "Mavi vatan" temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemilerinin sergilendiği festivalde, yerli ve milli ürünler firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin halka açılış tarihi öne çekildi. Festival, yarından itibaren halka açık olacak. - İSTANBUL