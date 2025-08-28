TEKNOFEST 2025 'Mavi Vatan' Temasıyla Kapılarını Açtı

TEKNOFEST 2025 'Mavi Vatan' Temasıyla Kapılarını Açtı
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 'mavi vatan' temasıyla başladı. Festivalde Türk donanmasının önemli gemileri sergilenirken, yerli ve milli ürünler de tanıtılıyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. "Mavi vatan" temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemilerinin sergilendiği festivalde, yerli ve milli ürünler firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin halka açılış tarihi öne çekildi. Festival, yarından itibaren halka açık olacak. - İSTANBUL

