Tekirdağ yerel haberleri | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Ankara'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

Başkan Albayrak; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun ve Enez Kaplan'ı makamlarında ziyaret ederek, 19 Ağustos'ta yapılacak Yeni Hizmet Binası'nın açılış törenine davet etti.

Ziyaretlerin ardından Albayrak şu açıklamayı yaptı:

"Mavi gözlü kentimize uzun yıllar hizmet vermesini planladığımız Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nın açılış törenini 19 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştireceğiz. Ankara'da değerli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Tekirdağ Milletvekillerimizi açılış törenimize davet etmek amacıyla Ankara'da kendilerini ziyaret ettik, ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür ediyor, yeni hizmet binamızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."