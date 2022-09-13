Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da Vatandaşlar Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Servis Verilmemesine Tepki Gösterdi

Tekirdağ haberi: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karlı ve Uzunhacı mahallelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki 17 öğrencinin servis tahsis edilmemesi nedeniyle okula gidemediğini belirten veliler, “Yıllardır taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerimiz için 2 yıldır servis tahsis edilmiyor. Bu sorun giderilene kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz" diye tepki gösterdi.

ADEM ÇİL

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karlı ve Uzunhacı mahallelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki 17 öğrencinin servis tahsis edilmemesi nedeniyle okula gidemediğini belirten veliler, "Yıllardır taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerimiz için 2 yıldır servis tahsis edilmiyor. Bu sorun giderilene kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz" diye tepki gösterdi.

İyi Parti Kapaklı İlçe Başkanı Yusuf Çetin, Karlı ve Uzunhacı mahallelerinde taşımalı eğitimde servis sorunu yaşayan velileri dinledi. Karlı Mahallesi Muhtarı Anıl Aydın ve veliler ile bir araya gelen Çetin, "Bizim üzerimize düşen velilerimizin yaşadığı sorunları dile getirmektir. Bunu çözecek olan devletin kademeleridir" dedi. Veliler, 17 öğrencinin servis olmadığı için okula gidemediğini belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ"

Velilerden Özer Terzi, yaşadıkları sorunu şöyle anlattı:

"Çocuklarımız taşımalı sisteme dahil olmasına rağmen Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmiyoruz. Bu nedenle sorunu çözmek adına veliler olarak burada bir araya geldik. Dilekçemizi yazarak imzalarımızı attık, muhtarımıza teslim ettik. Şimdi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek şikayetimizi dile getireceğiz. Bizden öğrencilerimizi normal yolcu servisleri ile dolmuşla okula göndermemizi bekliyorlar. Bunun karşılığında ücret talep ediyorlar. Bizler bu ücreti ödemek istemiyoruz. Bizler devlete karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyorsak, vergilerimizi ödüyorsak devlette bizim çocuklarımızı okutmak zorundadır. Köy okullarını kapattılar, bu nedenle taşımalı sisteme geçildi. Taşımalı sistemin bütün sorumluluğu ilçe milli eğitime aittir. Ben bu taşımalı sistemin ilk öğrencilerinden birisiyim. Biz yıllarca ne servis ücreti ne de yemek ücreti ödedik. Şimdi böyle bir problemle kar karşıyayız. Bunun Milli Eğitim sorumluluğunda olduğunu dile getiriyoruz. Hakkımızı arıyoruz ve aramaya devam edeceğiz. Veliler olarak sorun çözülene kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz."

İMZA TOPLADILAR

Veliler, öğrenciler için Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından servis aracı tahsis edilmesi talebiyle imza topladı. Toplanan imzalı dilekçeler, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Kaymakamlığı'na verilecek.