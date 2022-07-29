Tekirdağ haber | Tekirdağ Belediyesi'nden Çerkezköy'e Yeni Yağmur Suyu Hattı

Tekirdağ Belediyesi Çerkezköy ilçesindeki yağmur suyu sisteminin yetersiz olması sebebiyle yağmur suyu hatlarını yeniledi.

Tekirdağ Belediyesi Çerkezköy ilçesindeki yağmur suyu sisteminin yetersiz olması sebebiyle yapılan ihaleye ve yatırımlara ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi muhtelif mahallelerde mevcut yağmursuyu sisteminin yetersiz olması sebebi ile sel baskınlarına maruz kalınmış ve yeni altyapı tesisleri ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak taşkınların yaşandığı söz konusu mahallerde gerekli tedbirlerin alınması mal, can kayıplarını ve çevre kirliliğini önlemek amaçlı Çerkezköy İlçemizde 5891 metre yağmursuyu şebekesi projelendirilmiş, tüm teknik detayları en ekonomik ve verimli biçimde etüt edilerek "Çerkezköy İlçesi Fevzipaşa Mahallesi Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi" ihalesi 25.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Son zamanlarda artan şiddetli yağışlar ile yağmur suyundan yoğun şekilde etkilenen Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak, Halide Edip Adıvar Caddesi, Güveniş Caddesi, Şimşir Sokak ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Doğan Çubuk Sokak, Şehit Erdinç Duran Sokak, Şehit Mustafa Baykuş Sokak, İzbul Sokak, Doğramacı Sokaklarda 1800-400 arası çaplarda toplam 5481 metre yağmursuyu hatları ile 680 metre yağmursuyu alıcı-toplayıcı ızgara imalatları yapılmıştır.

Ayrıca bu iş kapsamında Çerkezköy Belediye Başkanlığının ve TESKİ Çerkezköy İlçe Şube Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda yağış dönemlerinde vatandaş mağduriyeti oluşan yerlerde 105 metre ızgara imalatı da yapılarak ilçedeki birçok sorunlu nokta çözüme kavuşturulmuştur.

Bahse konu yapım işi kapsamında Çerkezköy İlçesine KDV ve fiyat farkı dahil 8,942,379,19 TL yatırım yapılmıştır."