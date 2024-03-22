Tekirdağ'da Tır ve Minibüs Çarpışması Sonucu Hayatını Kaybeden 5 Kişi Memleketlerinde Toprağa Verildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu hayatımı kaybeden 5 kişi memleketlerinde toprağa verildi.
Dün Tekirdağ'ın Saray İlçesi yakınlarında tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpmamın etkisi ile yan yatan minibüste 5 kişi hayatımı kaybetmişti, 10 kişide yaralanmamıştı.
Kazada hayatını kaybeden Rıdvan Cengiz, Mehmet Korkmaz, Mehmet Ölmez, Firdevs Arca memleketleri Kırklareli'nin Vize ilçesine getirildi.
Firdevs Arca için Vize Dörtoluk camisinde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, Kaymakam Sedat Özdemir ile yakınları katıldı. Kılanan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına defnedildi.
Kazada hayatını kaybeden Rıdvan Cengiz, Mehmet Korkmaz, Mehmet Ölmez ilçe mezarlığına defnedildi.
Asiye Korkulu yarın Vize ilçesinde toprağa verilecek. - KIRKLARELİ