Tekirdağ Büyükşehir Malkara Çok Amaçlı Salon'un Yapımına Devam Ediyor

BODRUM, MUĞLA (ANKA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere yapımına başladığı Malkara Çok Amaçlı Salon'un bodrum kat duvar sıva işlemleri tamamlandı. Zemin kattaki çalışmalar sürerken, bodrum katın cephe kaplama ve konferans salonu malzemelerinin seçimi de yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, temeli atılan Malkara Çok Amaçlı Salon'un yapımına tüm hızıyla devam ediyor.

"HER ALANDA BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK, GEÇİRMEYE DE DEVAM EDİYORUZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışı ile ulaşımdan altyapıya, sosyal ve kültürel aktivite alanlarından, hizmet binalarına kadar her alanda birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Malkara ilçesinde yapımı devam eden Çok Amaçlı Salon, ilçemizde önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve vatandaşlarımızın kültürel etkinliklere katılıp, sosyalleşebilecekleri bir alan olacaktır. Ben Malkara Çok Amaçlı Salon'un şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MALKARA ÇOK AMAÇLI SALON 2 BİN 443 METREKARE İNŞAAT ALANINA SAHİP

Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi'nde yapımı devam eden ve 2 bin 443 metrekare inşaat alanına ve 15 Milyon 868 Bin 640 TL yatırım maliyetine sahip olan Malkara Çok Amaçlı Salon; bodrum, zemin ve normal kattan oluşuyor. Bodrum katta; su deposu, makine dairesi, elektrik odası, mescit, abdesthane ve depo yer alırken zemin katta ise; güvenlik, bilet satış noktası, idari oda, erkek VİP odası, kadın VİP odası, dekor deposu ve sahne arkası yer alıyor. Birinci katta ise 8 tanesi engelli yeri olmak üzere 282 kişilik çok amaçlı salon, ışık ve ses odaları, fuaye, kafeterya ve mutfağı ve bebek bakım odası yer alıyor.