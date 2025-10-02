Haberler

Tekirdağ Açıklığında Meydana Gelen Deprem, İstanbul'da Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da paniğe neden oldu. Esenyurt'ta büyük korku yaşayan panik atak hastası bir kadının cama çıkarak çığlıklar attığı anlar kameraya yansıdı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Esenyurt'ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı. Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan panik atak hastası bir kadın kameralara yansıdı.

