Tekirdağ Açıklığında Meydana Gelen Deprem, İstanbul'da Paniğe Neden Oldu
Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da paniğe neden oldu. Esenyurt'ta büyük korku yaşayan panik atak hastası bir kadının cama çıkarak çığlıklar attığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel