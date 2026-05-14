Fidan, Kazakistan’da TDT toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15 Mayıs'ta Kazakistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantıda İran ve Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülürken, TDT Sekretaryası'nın kurumsal ve dijital kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin kararın imzalanmasının bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türk Dünyası'nın manevi başkentlerinden biri olarak nitelendirilen Türkistan'da düzenlenecek TDT Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek, aynı gün zirve öncesinde yapılacak Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek.

Kaynaklar, TDT'nin 7 Ekim 2025'te Gebele'de düzenlenen 12. Zirvesi'nde kabul edilen bildiride, Türkiye'nin girişimiyle dışişleri bakanlarının daha sık bir araya gelmesine yönelik iradenin kayıt altına alındığını belirtti. Bu kapsamda Türkiye'nin ev sahipliğinde 7 Mart'ta İstanbul'da ve 18 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu marjında TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantıları gerçekleştirildiğini aktaran kaynaklar, Türkistan'daki toplantıyla birlikte dışişleri bakanlarının son üç ayda üçüncü kez bir araya gelmiş olacağını kaydetti.

İran ve Gazze gündemde olacak

Kaynaklar, Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile TDT Genel Sekreteri'nin katılımının öngörüldüğü toplantıda Teşkilat bünyesindeki iş birliği alanlarının ele alınacağını bildirdi. Toplantıda ayrıca başta İran ve Gazze olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığını belirten kaynaklar, toplantı sonunda "TDT Sekretaryasının Kurumsal ve Dijital Kapasitesinin Güçlendirilmesine Dair Dışişleri Bakanları Konseyi Kararı"nın imzalanmasının beklendiğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan KKTC ve bağlantısallık vurgusu

Dışişleri kaynakları, Bakan Fidan'ın toplantıda yapacağı konuşmada Türk Devletleri arasındaki siyasi diyalog, ticaret, enerji arz güvenliği, bağlantısallık, kültür, eğitim ve dijital dönüşüm alanlarındaki iş birliğinin gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getireceğini aktardı. Bakan Fidan'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda Kıbrıs Türkleri ve KKTC'nin uluslararası toplumda hak ettiği konuma ulaşması için Türk dünyasının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekmesinin beklendiğini belirten kaynaklar, İran'da yaşanan gelişmelerin alternatif bağlantısallık seçeneklerinin önemini ortaya koyduğuna işaret edeceğini kaydetti.

Kaynaklar, Fidan'ın konuşmasında Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi ilkesine vurgu yapmasının, Pakistan ve diğer bölgesel ortaklarla diplomatik girişimlerin sürdürülmesinin önemini ifade etmesinin ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması yönündeki çabaları vurgulamasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında TDT üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de planlandığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı