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TCG Kaş gemisi Fethiye Limanı'nda 29 Ekim'de vatandaşlarla buluştu

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TCG Kaş gemisi Fethiye Limanı'nda 29 Ekim'de vatandaşlarla buluştu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Fethiyeliler, sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatlerinde gemiyi gezerek inceleme imkanı buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında TCG Kaş gemisi, Fethiye Limanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla limana demirleyen gemi, vatandaşlara Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemiyi yakından görme fırsatı sundu. Fethiyeliler, belirlenen ziyaret saatlerinde gemiyi dolaşarak inceleme imkanı buldu. TCG Kaş gemisi, bugün sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, Fethiye'deki bayram etkinlikleri arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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