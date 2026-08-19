Haberler

TCG Anadolu ve TCG Heybeliada'dan Yalova'da Tarihi Geçiş

TCG Anadolu ve TCG Heybeliada'dan Yalova'da Tarihi Geçiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri çerçevesinde İzmit Körfezi'ni geçen TCG Anadolu ve TCG Heybeliada, Yürüyen Köşk açıklarında vatandaşları selamladı. Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97. yıl dönümüyle aynı güne denk gelen geçiş büyük ilgi gördü. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da törene katılarak TCG Anadolu kaptanıyla telefonla görüşüp teşekkür etti.

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi geçişi yapan Türkiye'nin yerli ve milli gururları TCG Anadolu ile TCG Heybeliada, Yürüyen Köşk açıklarından geçiş yaparak vatandaşları selamladı. Geçiş törenine Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da katıldı.

Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve askeri gücünün simgeleri arasında yer alan TCG Anadolu ile Mavi Vatan'ın ilk milli korvetlerinden TCG Heybeliada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97. yıl dönümü etkinlikleriyle de birleşen tarihi geçiş kentte büyük ilgi gördü.

Sabah Yürüyen Köşk sahilinde toplanan vatandaşlar, milli savaş gemilerinin geçişini yakından takip etti. TCG Anadolu ve TCG Heybeliada, Yürüyen Köşk açıklarından geçerek Yalova'yı selamlarken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da Yürüyen Köşk sahilinde düzenlenen geçiş ve selamlama törenine katılarak vatandaşlarla birlikte milli savaş gemilerinin geçişini izledi ve TCG Anadolu kaptanı amiral ile telefonla görüşerek teşekkür etti.

Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü ve Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesini simgeleyen gemilerin geçişi, Yalova sahilinde renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

Kuytul'un gözaltına alındığı anlar! Tutanaktaki ifadeye itiraz etti
Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" açıklaması! Şirketlere kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Kaymakamlıkta etrafa açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı
Adana'da 'Yan Baktın' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

“Yan Baktın” kavgası kanlı bitti: 1 genç bıçaklanarak öldürüldü
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Asensio kararı bardağı taşırdı

Korktuğu başına geldi!

Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz