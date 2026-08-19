Galatasaray'a 150 milyon euro verdiler! Dursun Özbek bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçen sezonun başında Napoli'den bonservisiyle kadroya katılan Nijeryalı golcü için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal harekete geçti.

Prens Nawaf bin Saad'ın başkanlığını yaptığı Al-Hilal, Osimhen için Galatasaray'a sözlü olarak 130 milyon euro teklif etti. Prens Nawaf bin Saad'ın görüşmelerin resmiyete dönüşmesi halinde bizzat İstanbul'a geleceğini sarı-kırmızılı yönetime ilettiği belirtildi.

OSIMHEN'E YILLIK 50 MİLYON EURO

Al-Hilal yalnızca Galatasaray'a değil, Victor Osimhen'e de astronomik bir teklif sundu. Suudi Arabistan ekibi, Nijeryalı yıldızın önüne yıllık 50 milyon euroluk teklif koydu. Galatasaray ise gelen ilk teklifin ardından Osimhen'i satmayı düşünmediğini Al-Hilal'e bildirdi.

TEKLİFİ 150 MİLYON EUROYA ÇIKARDILAR

Galatasaray'ın olumsuz yanıtı üzerine Al-Hilal geri adım atmadı ve Osimhen için teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ise bu rakama rağmen kararını değiştirmedi. Sarı-kırmızılılar, 150 milyon euroluk teklifi kesin bir dille geri çevirerek Osimhen'i takımda tutmakta kararlı olduğunu Al-Hilal yönetimine bildirdi.

OSIMHEN DE AYRILMAK İSTEMİYOR

Victor Osimhen'in de Galatasaray'da mutlu olduğu ve tamamen yeni sezona odaklandığı belirtildi. Nijeryalı golcünün para konusunun kendisi için öncelik olmadığını bir kez daha vurguladığı ifade edildi.