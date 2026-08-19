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Kamerun'da Altın Madeni Çöktü: Onlarca Ölü

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YAOUNDE, 19 Ağustos (Xinhua) -- Kamerun ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki sınırda bulunan Zamboye köyündeki bir altın madeninin çökmesi sonucu onlarca madenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de madende mahsur kaldı.

YAOUNDE, 19 Ağustos (Xinhua) -- Kamerun ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki sınırda bulunan Zamboye köyündeki bir altın madeninin çökmesi sonucu onlarca madenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de madende mahsur kaldı.

Görgü tanıkları ve yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre çökme salı günü yerel saatle 15.00 sularında meydana geldi.

Yetkililerden ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yayın yapan medya kuruluşları ölü sayısının 100'ü aşmasından endişe edildiğini bildirdi.

Madende mahsur kalan madencilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Xinhua
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