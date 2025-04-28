TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Kötüleşiyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık duruma ilişki açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz" dedi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisine 13. gününde devam ediliyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yasef Özsarfati, Önder'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Nörolojik tablosu giderek bozulmaya başlamıştır"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sayın Sırrı Süreyya Önder; bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde,. Hatamız ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun inotropik destek tedavisi altında yoğun bakım ünitesinde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik tablosu giderek bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz. Sizlerden de sabır rica ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Beyin ölümü bulguları şuan da yok"

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yasef Özsarfati, "Kırılma noktası, kalp sistemindeki problemler ön plandayken son zamanlarda nörolojik problem daha ön plana çıkmış durumdadır. Onun için kırılma noktası denilen şey; nörolojik durumu giderek kötüleşmesidir. Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerde ki refleksler giderek azalıyor hem de elektro fizyolojik olarak EEG kayıtlarında çıkan bulgularda belli bir cevapsızlık halini göstermeye başladık. Bu hem muayenenin hem de yardımcı muayenelerin bulguları ışığında ilk günlere göre nörolojik bulgularda bir kötüleşmeden söz ediliyor diyebiliriz. Beyne hava gitmesinin az olmasıyla şekillenen bir beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. O tabloya bağlı olarak hastanın beyin ödemi vardı. Beyin şişmiş vaziyette. Bunun da klinik bulgularında refleks azlığı ve değişiklikler gözlenebilir. Çok temkinli bir iyimserlik içinde olmak lazım. Elimizdeki kriterlerle daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü bulguları şuan da yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

"Kalp olarak belli bir seviyeye geldi ve o iyilik hali devam etmedi"

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Ameliyatının 3'üncü günü tekrar revizyon için açtığımızda sağ ventrikülün kasıldığını görmüştük. Bu bizim içinde bir sürpriz olmuştu. Sonrasında bir ilerleme olmadı. Şimdi kalp olarak belli bir seviyeye geldi ve o iyilik hali devam etmedi. ECMO desteğine muhtacız. Şu anda ECMO desteğini kessek o vücudun dolaşımı idame edecek düzeyde değil. Nörolojik bir akciğer ödemi gibi bir hadise oluştu. Geçen hafta içerisinde yine entübasyon tüpünden bir kanamamız vardı. 2-3 gündür o da durdu. Birçok ortak sistem tabii birbirini ilgilendiriyor ister istemez. Çünkü hemodinamik olarak birbirine bağlı. Kalbe bağımlı, akciğer, oksijen derken ama şimdi akciğerin tamam etkilendiği ama ECMO akciğerin yerini tutuyor zaten. ECMO kalbin yerini tutuyor zaten. O nedenle şu an vücudun oksijenlenmesi ve dolaşımın sağlanmasında bir problem yok. Hastayla ilgili ne nörolojik ne kalbiyle, ne akciğeriyle ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Anlık verilere bakıyoruz. Onlara ait tedavi düzenliyoruz. Mesela en çok korktuklarımızdan birisi enfeksiyon. Şu ana kadar öyle iyi koruduk ki; herhangi bir enfeksiyon, üreme yok. Antibiyotikleri duruma göre değiştiriyoruz, hemen pozisyon alıyoruz. İlerisiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz ama yoğun olarak tedaviye devam ediyoruz. Kesinlikle bunu baştan beri söylüyoruz. Herhangi bir uyutucu ilaç vermeyişimiz üzerinden 8 gün geçti. Bizde bekliyoruz, herhangi bir uyanma yok. Nörolojik olarak herhangi bir şey kaydedilmedi. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kalp masajıyla aldığımız ilk andan itibaren gayret içerisindeyiz" diye konuştu. - İSTANBUL