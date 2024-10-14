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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini ve iş birliğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'deki Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüştü. Görüşmede Azerbaycan Milli Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Gafarova'ya başarılar dileyen Kurtulmuş, Azerbaycan'da yeni seçilen milletvekillerini de tebrik etti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın her alandaki yakın ilişkilerinin artarak devam etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, bölgesel ve küresel meselelerde ortak duruşun sergilendiğini, uluslararası platformlarda büyük bir dayanışma içerisinde hareket edildiğini vurguladı.

İki ülkenin kalkınması için ise karşılıklı olarak imkanların seferber edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, özellikle Azerbaycan'ın 44 günlük Karabağ Zaferi'nden sonra hem Kafkaslar'daki dengenin hem bölgedeki dengenin değişmekte olduğunu gördüklerini ve bunun da Türk dünyası için büyük bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, en kısa zamanda Karabağ'ın imarı ve Zengezur Koridoru'nun açılarak Azerbaycan, Türkiye ve diğer bölge halklarına yarar sağlamasını arzu ettiklerini belirtti.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarı ve tebrik dilekleri için teşekkür etti. Türkiye ve Azerbaycan halklarının birbirine bağlılıklarının her alandaki güçlü iş birliklerinin artarak devam etmesini sağladığını ifade eden Gafarova, her platformda Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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