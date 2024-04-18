Tayvanlı bisikletçi Türkiye'yi çok seviyor

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) Arkadaşının tavsiyesiyle okuduğu kitapla yola çıkan Tayvanlı Jacky Chen, bisikletiyle Iğdır'a geldi. Chen, " Türkiye'ye bu üçüncü gelişim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanı hoş görülü ve misafirperver. Tanıştığım insanlar çay, yemek ikram ediyor. Şimdiye kadar 78 ülkeyi gezdim. Ağrı dağını çok merak ediyordum. Geldim gördüm" dedi.

Iğdırlı iş insanı Metin Kabak'ın Iğdır'da misafiri olan Tayvanlı Jacky Chen, Iğdır'ın tarihi ve doğa güzelliklerini gezerek merak ettiği Ağrı dağını da ziyaret etti. 2015'ten bu yana 78 ülkeyi bisikletiyle gezen, seyahati boyunca 3 kez yolu Türkiye'den geçen Chen, Ağrı Dağı'na buradan ise İran'a ve Orta Asya ülkelerine gitmeyi planladığını söyledi.

"78 ÜLKEYİ GEZDİM HAYALİM 40 ÜLKE DAHA GÖRMEK"

Pandemiden dolayı ara verdiği dünya turu gezisine 2023 yılında yeniden başlayan Jacky Chen, "Türkiye'ye bu üçüncü gelişim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanı hoşgörülü ve misafirperver. Tanıştığım insanlar çay, yemek ikram ediyor. Şimdiye kadar 78 ülkeyi gezdim. Ağrı dağını çok merak ediyordum. Geldim gördüm, Metin Kabak ve ailesi beni misafir etti. Kendilerine teşekkür ederim. Buradan İran'a oradan da Orta Asya ülkelerine gideceğim. Sonrada Tayvan'a geri döneceğim" dedi.

Bisikletiyle 4 yılda 22 bin kilometre yaparak 61 ülkeyi gezen Chen, hedefinin 40 ülke daha gezmek olduğunu söyledi. Chen, "Yola çıkma sebebim arkadaşlarımla dünyanın güzelliklerini paylaşmak ve hayalini kurduğum bisikletle dünya turunu hayata geçirmekti" diye konuştu.