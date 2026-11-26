Uluslararası ölçekte dikkat çeken su altı arkeolojisi çalışmalarında görev alan bilim insanları ve uzmanlar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek su altı teknolojileri ve mesleki kariyer imkanları hakkında bilgi verdi.

Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Geleceğim Van Gölü'nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası" projesi kapsamında Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Okulun bando takımının gösterisiyle başlayan programda, su altı araştırmaları, teknolojileri ve mesleki kariyer imkanları ele alındı.

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Çakır, öğrencilere su altı kültürel mirası ve rehber dalgıçlık alanlarında bilgi ve deneyimlerini aktardı. Sanayi dalgıcı Uzmanı Hilmi Şener ise sanayi dalgıçlığı, teknolojik gelişmeler, operasyonel süreçler, iş güvenliği ve su altı uygulamaları üzerine sunum yaptı.

Programda, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında 14 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen su altı araştırmalarında ortaya çıkarılan ve yaklaşık 4 bin 700 yıllık olduğu belirtilen amforaların bulunduğu tarihi batık keşfine de dikkat çekildi. Kasım 2026'da Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdiği bildirilen keşif çalışmalarında görev alan Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Çakır ve sanayi dalgıcı Uzmanı Hilmi Şener, uluslararası bilimsel çalışmalardaki deneyimlerini Tatvanlı öğrencilerle paylaştı.

Proje kapsamında 3-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen insansız su altı robotu (ROV) pilot eğitimine katılan öğrenciler, teorik ve uygulamalı çalışmalarla robotların kullanımı, kontrolü ve saha uygulamaları konusunda eğitim aldı. Üç aylık eğitim sürecini tamamlayan 14 öğrenciye program kapsamında sertifikaları ve başarı belgeleri takdim edildi. Eğitimlerin uygulamalı aşamasında öğrenciler, tekneyle Van Gölü'ne açılarak insansız su altı robotuyla saha çalışması gerçekleştirdi. Gençler, gölün farklı noktalarında su altı görüntüleri alırken, Van Gölü'nün önemli doğal oluşumlarından mikrobiyalitleri de inceleme fırsatı buldu.

ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, Van Gölü ve çevresindeki su altı araştırmalarının geliştirilmesinin, bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunmasının ve gençlerin bu alanda yetişmiş insan kaynağına dönüştürülmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Proje ile gençlerin su altı teknolojilerinin yanı sıra sanayi dalgıçlığı, rehber dalgıçlık, su altı arkeolojisi, kültürel miras araştırmaları ve insansız su altı sistemleri gibi alanlardaki kariyer ve istihdam imkanı tanımalarının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı