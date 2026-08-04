ADEM çocukları yüzme etkinliğinde buluştu

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM)-2 kursiyerlerine yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM tarafından "Okullarda Yaz Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen kişisel gelişim kurslarına katılan çocuklar, yüzme etkinliğinde hem eğlendi hem de spor yapma imkanı buldu. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme eğitimi aldı. Yüzme becerilerini geliştirme fırsatı yakalayan çocuklar, etkinlik boyunca doyasıya eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı. Yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, sosyal becerilerinin artırılması ve spora olan ilgilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yaz dönemi boyunca çocuklara yönelik sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı