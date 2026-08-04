Haberler

ADEM çocukları yüzme etkinliğinde buluştu

ADEM çocukları yüzme etkinliğinde buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Tatvan'da ADEM-2 kursiyerleri için düzenlenen yüzme etkinliğinde çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme eğitimi alarak hem eğlendi hem de spor yaptı. Yaz etkinlikleri kapsamında fiziksel gelişim ve sosyal becerilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM)-2 kursiyerlerine yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM tarafından "Okullarda Yaz Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen kişisel gelişim kurslarına katılan çocuklar, yüzme etkinliğinde hem eğlendi hem de spor yapma imkanı buldu. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme eğitimi aldı. Yüzme becerilerini geliştirme fırsatı yakalayan çocuklar, etkinlik boyunca doyasıya eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı. Yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, sosyal becerilerinin artırılması ve spora olan ilgilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yaz dönemi boyunca çocuklara yönelik sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

Süper Lig'de devrim! İkinci yarıda kullanılacak fiyatı da belli
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Icardi'den Sert Çıkış: "Sadece Aptallar"
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden kürsüde! Dikkat çeken karşılama
Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı