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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği şaşırttı
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Ekranlara dönüşü merakla beklenen Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun bir gezi ve gastronomi programıyla izleyici karşısına çıkacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ekranlara döneceği yeni projesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında konuşulan bilgilere göre ünlü oyuncu, bir dijital platform için gezi ve gastronomi temalı bir program hazırlıyor.

Proje kapsamında farklı ülkeleri ziyaret etmesi beklenen Tatlıtuğ'un, yerel mutfakları, kültürleri ve yaşam tarzlarını izleyiciyle buluşturacağı belirtildi. Program için "Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor" ifadeleri kullanılırken, gezi rotasının belirlenme aşamasında olduğu öğrenildi.

Çekimlerine eylül ayında başlanması planlanan programla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oyunculuk dışında farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Haberler.com
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