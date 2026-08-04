Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Dusan Vlahovic, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle gündeme geldi. Bonservisi elinde bulunan ve adı son günlerde Süper Lig devleriyle anılan Sırp golcü, Belgrad'da katıldığı partide görüntülendi.

İÇKİ İÇİP EĞLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Vlahovic'in yaklaşık 8-10 kişilik arkadaş grubuyla eğlendiği görüldü. Gece boyunca içki içerek arkadaşlarıyla vakit geçiren yıldız futbolcunun neşeli halleri dikkat çekti.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Vlahovic'in eğlence görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan videolar, transfer sürecindeki yıldız golcüyü yeniden gündemin merkezine taşıdı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan 26 yaşındaki golcünün yeni adresi henüz netleşmedi. Adı Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa'nın birçok kulübüyle anılan Vlahovic'in transfer kararının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com