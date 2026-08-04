MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) dikkat çeken bir görevlendirmeyi duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığı bildirildi.

TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN ÇALIŞACAK

MHK'nin açıklamasında, Anthony Taylor'ın üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analizleri ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesi ile UEFA ve FIFA standartlarına uygun hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edeceği belirtildi.

DÜNYANIN EN DENEYİMLİ HAKEMLERİNDENDİ

İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar görev yapan Anthony Taylor, 2013 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı. Kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda çok sayıda kritik karşılaşmayı yönetti.

Taylor ayrıca 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, 2021 UEFA Uluslar Ligi Finali ve 2020 UEFA Süper Kupa Finali'nde düdük çalarken, İngiltere'de de FA Cup ve Lig Kupası finalleri başta olmak üzere birçok önemli maçta görev yaptı.

TFF'DEN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

TFF, Anthony Taylor'ın uluslararası tecrübesinin Türk hakemliğinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek yeni görevinde başarılar diledi.