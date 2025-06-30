Tatvan'a Yeni Kaymakam Atandı: Yiğit Yaşar Demirer Görevine Başladı

Tatvan'a Yeni Kaymakam Atandı: Yiğit Yaşar Demirer Görevine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, görevine başladı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen karşılama töreninde ilçe protokolü bir araya geldi. Demirer, kamu hizmetlerinin etkinliği için iş birliği yapacaklarını belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ilçedeki görevine başladı.

28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tatvan Kaymakamlığı görevine atanan Yiğit Yaşar Demirer, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla görevine başladı. Yeni Kaymakam Demirer için Hükümet Konağı önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılama programında ilçe protokolü, kurum amirleri ve personel hazır bulundu. Demirer, karşılama töreninin ardından Kaymakamlık makamına geçerek tebrikleri kabul etti. Görevine başlamasının ardından kısa bir açıklama yapan Kaymakam Demirer, Tatvan'da görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı şekilde yürütülmesi adına tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.