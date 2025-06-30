Tatvan'a Yeni Kaymakam Atandı: Yiğit Yaşar Demirer Görevine Başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesine atanan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ilçedeki görevine başladı.

28 Mayıs 2025 tarihli ve 32913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tatvan Kaymakamlığı görevine atanan Yiğit Yaşar Demirer, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla görevine başladı. Yeni Kaymakam Demirer için Hükümet Konağı önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılama programında ilçe protokolü, kurum amirleri ve personel hazır bulundu. Demirer, karşılama töreninin ardından Kaymakamlık makamına geçerek tebrikleri kabul etti. Görevine başlamasının ardından kısa bir açıklama yapan Kaymakam Demirer, Tatvan'da görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı şekilde yürütülmesi adına tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. - BİTLİS