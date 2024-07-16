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Amasya'nın Taşova ilçesinde görev yapan Kaymakam Efe Kılıç, duygusal bir veda programıyla uğurlandı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 ay görev yapan Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçesine atandı. Veda programında duygusal anlar yaşandı. Kaymakam Kılıç, Taşova halkına hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek, güzel bir dönem geçirdiğini ifade etti. Kaymakamlık personeli ve kurum amirlerinin gözyaşları eşliğinde veda etmesi de duygusal anlar yaşattı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 ay görev yapan ve geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçesine atanan Taşova Kaymakamı Efe Kılıç'ın veda programında duygusal anlar yaşandı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçesine atanan Taşova Kaymakamı Efe Kılıç için Hükümet Konağı önünde veda programı düzenlendi.

"Taşova halkına hizmet etmekten onur duydum"

Adına düzenlenen programda kurum amirleriyle vedalaşan Kaymakam Kılıç, ilçe halkına teşekkür ederek, "Yaklaşık 10 ay Taşova'da görev yapmaktan huzurluyum, mutluyum. Buraya veda etmek üzüyor beni. Ama güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Halkımızla vatandaşlarımızla bir arada, el ele güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Rabb'im inşallah kabul eder hizmetlerimizi. Taşova'yı unutmayacağım. Burası benim için çok değerli ve anlamlı. Taşova'nın bende ayrı bir yeri var. Burada çok değerli insanlar, dostlar edindik. Tabii, görevimiz burada sona eriyor ama Rabb'im bizleri bir kılsın. Taşova'yı da hep güzel şekillerde anmak istiyorum. Taşova halkına hizmet etmekten onur duydum. İnşallah buradaki güzel insanlarda hep önleri açık, temiz, problemsiz, huzurlu bir şekilde çalışır ve yaşarlar. Herkesi Allah'a emanet ediyorum, haklarını helal etsinler" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık personeli ve kurum amirlerinin gözyaşları eşliğinde Kaymakam Kılıç'a veda etmesi de duygu dolu anlar yaşattı.

Düzenlenen veda törenine İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun ve kurum amirleri de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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