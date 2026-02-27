Haberler

Bayburt'taki taşkın kontrol projelerinin son durumu toplantıda değerlendirildi

Bayburt'taki taşkın kontrol projelerinin son durumu toplantıda değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Giresun illerindeki taşkın kontrol tesislerinin inşaat durumunu değerlendirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yapımı süren taşkın kontrol tesislerinin son durumu, Bölge Müdürü Fatih Kişi başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda; Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Giresun illerinde inşaat çalışmaları devam eden projelerde gelinen aşamalar masaya yatırıldı. Yüklenici firma temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, devam eden işlere ilişkin sunumlar yapılarak 2026 yılı çalışma hedefleri istişare edildi.

Toplantıda Bayburt'ta yapımı süren projeler de ele alınarak, Kozluk köyü, Yukarı Dikmetaş Köyü Pöhrenkbaşı Deresi ve yan kollar, Arpalı Beldesi Çoruh Nehri rehabilitasyonu, Bayraktar köyü ikmali ile Oruçbeyli köyü 2. Kısım taşkın kontrol tesislerinin mevcut durumları değerlendirildi.

Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki taşkın kontrol yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesi ve projelerin hedeflenen sürede tamamlanması planlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı