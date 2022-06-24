Tarsus'ta, 'Allegra Ensemble' Rüzgarı Esti

Tarsus Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan, İtalyanca anlamı 'Neşeli Topluluk' olan 'Allegra Ensemble' konseri, Tarsuslu sanatseverlerle buluştu.

Mersin Devlet ve Opera Balesi ve 'Allegra Ensemble'nin 50 kişilik dev orkestra ile birlikte sahne aldığı konser, Saint Paul Meydanı'nda yapıldı. Çok sayıda Tarsuslunun ilgi gösterdiği konsere; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Jörn Ottman ve beraberindeki heyet, Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, moda tasarımcısı Barbaros Şansal, Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Tarsus Kent Konseyi Başkanı Reşit Tok, kent konseyi toplulukları, mahalle muhtarları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

HEM TÜRKÜ HEM CAZ

Türk halk müziği ezgilerini, klasik müzik ve caz ile harmanlayarak seslendiren, aynı zamanda dünya müziklerinden de örnekler sunan Mersin Devlet Opera ve Balesi ile 'Allegra Ensemble' grubu, dinleyicilerden beğeni topladı. Soprano olarak Mehlika Bilgin Karadeniz, 1. Keman'da Ümmiye Özdem, 2. Keman'da Şenzelita Aykanat, Viyola'da Melda Sak, Viyolonsel'de Hande Ulutaş, Flüt/Mandolin/Vokal'de Müjde Akden, Perküsyon'da Irmak Tokgöz ve Piyano'da Gülriz Tunca'nın olduğu, düzenlemelerini ise Osman İşmen'nin yaptığı konser; türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları, klasik müzik enstrümanları ile çok sesli icra edildi.

Sahne alan sanatçılara teşekkür eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şunları söyledi:

"Tarsus'un güzel yaz gecesini muhteşem olağanüstü bir ekiple içimizi ısıtan, muhteşem bir müzik ziyafeti sunan 'Allegra Ensemble' ve Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçılarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Mutluluktan şarkı söylemiyoruz, şarkı söyleyerek mutlu oluyoruz. On bin yıllık bir kentte, müzikle ve tarihle serzenişini harmanlayıp içimizi ısıttıkları için tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kadın dayanışmasının, toplumdaki kadının gücünün pekiştiği, özellikle özgürlükçü ve dayanılmaz direnişin mücadelesinin simgesi olarak, her zaman onların yanında olduğumuzu Tarsus Belediyesi ve Tarsus halkı olarak tekrar tekrar vurguluyorum. Tüm misafirlerimize ve sahne alan sanatçılarımıza teşekkür ederim."

Konsere katılanlar arasında bulunan Barbaros Şansal ise "Tarsus Anadolu coğrafyasında önemli bir niteliğe sahip, konseri ilk defa izleyeceğim. Tarsus, ülkemizin çağdaş, modern, güzide kentlerinden bir tanesidir. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Konser, Başkan Haluk Bozdoğan'ın hediye takdiminin ardından sona erdi.

ANKA / Yerel