Tarsus Belediyesi, Yaz Etkinliğiyle Bin 500 Çocuğun Tatilini Renklendirdi

Tarsus Belediyesi "Güneşli Bir Resim Çiz Bana" etkinliği ile kırsal mahallede yaşayan bin 500 çocuğa ulaştı. Toplamda 11 mahallede düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin tadını çıkardı.

Tarsus Belediyesi"Güneşli Bir Resim Çiz Bana" etkinliği ile kırsal mahallede yaşayan bin 500 çocuğa ulaştı. Toplamda 11 mahallede düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin tadını çıkardı.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tarsus Şehir Tiyatrosu yaz etkinlikleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar için özel bir etkinlik gerçekleştirdi. "Güneşli Bir Resim Çiz Bana" adlı etkinlik, bir ay boyunca çeşitli kırsal mahallelerde devam etti.

Çocuklarla drama eğitimi, geleneksel çocuk oyunları, resim atölyesi, el sanatları, geleneksel çocuk oyunları ve canlı müzik çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikle Tarsus'un kırsal mahallelerinde yaşayan çocukların tatilde boş zamanlarını verimli kullanmaları sağlandı.

TARSUS'UN MEŞHUR GELENEKSEL LİMON DONDURMASI VE MISIR İKRAM EDİLDİ

Etkinlikte çocukların kültürel ve sanatsal gelişimlerini destekleme kapsamında drama eğitimi verildi. Tarsus Şehir Tiyatrosu ekibi çocukların yüzlerini boyayarak etkinlikleri renklendirdi. Tarsus'un meşhur geleneksel limon dondurması ve mısır ikram edildi. Ardından geleneksel çocuk oyunları oynanarak keyifli anlar yaşandı.