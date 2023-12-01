Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: "Halk İçin Doğru Olanı Kimse Engelleyemez"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tarsus’un kararını Tarsus halkı verir. Ben Tarsus halkına her zaman güvendim. Her koşulda yarışmaya varız. Halk için doğru olanı kimse engelleyemez, Tarsus ateşe atılacak bir kent değil. Tarsus’a kimse hata yapamaz. Çünkü bu kadar gelişmeye aday bir kentin önünü hepimiz el birliğiyle ortak olarak açmamız gerekiyor. Bu kentin rantı 3-5 kişiye dağıtılmaz” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, " Tarsus'un kararını Tarsus halkı verir. Ben Tarsus halkına her zaman güvendim. Her koşulda yarışmaya varız. Halk için doğru olanı kimse engelleyemez, Tarsus ateşe atılacak bir kent değil. Tarsus'a kimse hata yapamaz. Çünkü bu kadar gelişmeye aday bir kentin önünü hepimiz el birliğiyle ortak olarak açmamız gerekiyor. Bu kentin rantı 3-5 kişiye dağıtılmaz" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, katıldığı canlı yayın programında Tarsus'un güncel durumu ve belediyenin devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi.Programda, Tarsus'un altyapısı, yeşil alanlar, projeler ve geleceğine dair çeşitli alanlardaki gelişmeler ele alındı. Başkan Bozdoğan, belediyenin öncelikli hedefleri arasında yer alan projelerin yanı sıra vatandaşların günlük yaşantısına etki eden konular üzerinde de detaylı bilgiler paylaştı.

"201 TANE ESERİMİZ KENTİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIMDIR"

Tarsus için yapılan çalışmalardan bahseden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Müellim değil muallim olacağım dedim. Önemli olan bazı şeyleri öğretmem gerekiyordu. Nefsi için değil, nesli için nefes alması gerekir. Eğer nefis için nefes alırsan kaybedersin. Ama nesli için nefes alırsan bu memleketin kadınını düşünürsün, çocuğunu, gençlerini düşünürsün. Gelecek nesle yatırım yaparsın. 201 tane eserimiz kentimizin geleceğine yatırımdır. Bakın şu anda kent meydanı tamamlanıyor ve proje ödülü aldı. Sağlık Yerleşkesi Türkiye'de değil dünyada bir ilk. Şu anda inşaat bitti, iç döşemelerine başlıyoruz. Diğer taraftan ekmek fabrikamız önceki ekmek fırınının 4 katı ürün ortaya koyuyor. En kısa zamanda hizmete açacağız" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RUHSAT AŞAMASINDAYIZ"

Kentsel dönüşüm sorularına yanıt veren Başkan Bozdoğan, "Kentsel dönüşümde ruhsat aşamasındayız. Allah izin verirse de yakın bir zamanda temeli atılacak. Kira ücretlerini de TESKİ adına biz ödemeye başlayacağız. Büyük firmalarla bu konuları görüştük. Bu kentteki yatırımların çok büyük önemleri var" diye konuştu.

"BÜYÜK TARSUS HAREKETİ ÇOK ÖNEMLİ"

Tarsus'a önemli hizmetlerin kazandırıldığını vurgulayan Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Büyük Tarsus Hareketi çok önemli. Artık insanlarımızın bir şeyleri ciddi anlamda hafızalarına kazıması gerekiyor. Bu kentin önünü kimse kesemez artık. Köylülerimize dağıttığımız hamur yoğurma makinaları bile ne kadar önemli. Sabahın erken saatinde kalkan o kadın 2 dakikada o hamuru bitirmesi ne kadar gurur verici bir durum. Tarsus'taki bütün kanserli hastalarımızın ulaşımı Tarsus belediyesine ait. Bu toplumcu belediyeciliğin en önemli alanı bu. Belediyemizde mantar seralarımız var. Bunları belediyenin parasıyla değil hibe ile yapıyoruz. Bir belediyenin en güçlü olduğu alan vizyoner olmasıdır. Emin olun büyük bir destek alıyoruz."

"BEN HALKIMA HİZMET İÇİN 38 YIL ÇALIŞTIM"

Vicdanının ilahi bir terazi gibi olmak zorunda olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, "2024 yılında 100'de 100 belediye başkan adayıyım. Türk ve Müslüman olmak dışında ne ocu oldum ne bucu oldum. Kimseye biat etmedim dimdik durdum. Önüme liste konuldu bu adamlar çıkacak denildi. Kimseyi çıkarmadım. Evine ekmek götüren insanları ben işten çıkartmam. Siyaset mi bunu yapacak. Vicdanım ilahi terazi gibi olmak zorunda. Eğer benim vicdanım böyle değilse ben kaybederim. O zaman her şey biter. Ben halkıma hizmet için 38 yıl çalıştım. Doktorluğumda öyleydi. Ben cebime para koymazdım, param çoksa kütüphane açardım. Param çoksa okur yaptırırdım. Ama şu an da o kadar çok gördüm ki belediyede o kadar çok işe ihtiyacı olanlar var ki. Benim dönemimde işçi sayısı 2 katına çıktı. Biz işten adam çıkartmadım 800'e yakın işçi aldık. Adama göre iş yaratmadım" dedi.

"1 KURUŞA BİLE GÖZÜM GİBİ SAHİP ÇIKIYORUM"

Kimsenin hakkını yemediğini belirten Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:

"Hiç bir zaman yediğim yemeğin, kaldığım yerin parasını belediyeye ödettirmedim. Kayıtlar ortada ve Sayıştay müfettişleri de görüyor. Belediyede ikram ettiğim çayın parasını da kendim ödüyorum. Bunu yapan bir insana, açılış yapıyor böyle bir şey yapmış diyorlar. Ben o belediyedeki 1 kuruşa bile gözüm gibi sahip çıkıyorum. Bu kentte yetim var, öksüz var, fakir var. Onlara daha fazla ulaşmam ve daha fazlasını vermem gerekiyor anlayışıyla baktım. Ömrüm boyunda adaletli olmaya çalıştım. Biz çok iyi çalıştık. Ben kimsenin hakkını yemedim. Emin olun sağ çorabımı hiçbir zaman sol tarafa giymedim. Her şeyin hakkını verdim. Burada tek bir isteğim var. Halka ben bunları reklam yapmam, anlatamam, doğru olmaz. Bizler mütevazı insanlarız. Biz haksızlık yapmadık. Emin olun bütçe görüşmeleri yaparken bir kürdanı bile israf etmedim."

"TARSUS GİBİ BİR YERDE KENTİ İKİYE BÖLEN TREN YOLU ALTA ALINDI"

Çalışmalarına da değinen Başkan Bozdoğan, "Sadece şuna üzülüyorum insanlar sevmeyebilir ama yaptıklarımıza saygı göstermeleri gerekiyordu. Çünkü gerçekten saygı gösterecek işler yaptım. Bugün Tarsus gibi bir yerde tren yolu alta alındı. Bitti mi? Hayır bitmedi. Oranın tren yolunun alta alınması için çektiğim acıları o çalışmaları anlatmam bile emin olun bir kitap olur. Ama asıl olay ne zaman başlıyor; geçen Ankara'ya gittiğimde yine görüşme yaptım asıl olay şu "üstü"; 122 dönüm yeşil alanın birilerine peşkeş çekilmemesi. Tarsus ikiye bölünmüyor artık. En önemli hassas konu şu: 122 dönümün yeşil alan olarak kalması. Bisiklet yolu olması, park alanı olarak kalması ve halkın nefes aldığı bir yer olarak kalması. Bizim de en büyük derdimiz buranın Milli Emlak'tan buranın belediye hizmet alanı olarak ortaya konması şu anki Ankara'daki bütün görüşmelerim bunu üzerine" dedi.

"TESKİ ÇUKUROVA'NIN EN İYİLERİNDEN OLACAK"

TESKİ'nin Çukurova'nın en iyilerinden biri olacağına değinen Başkan Bozdoğan, "Bir müjdeli haber daha vereyim! TESKİ önümüzdeki ocak ayına büyük bir karla başlıyor, Çukurova'nın en büyük şirketi. Hani şirket battı, binası satılıyor diyorlardı. Çünkü ben söz verdim. Örneğin ekmek fabrikasının işlerini de TESKİ yapıyor. Bundan da para kazanıyor. Yakın bir zamanda dışarıdan sermaye artırımına gerek kalmadan Çukurova'nın en iyilerinden olacaktır. Kentsel dönüşüme de başladığımızda hele önünde kimse duramayacak" diye konuştu.

"BU KADAR İYİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI HALKIMLA EL ELE BİR ANLAYIŞTIR"

Başkan Bozdoğan, değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı:

"Bir partiden genel başkan yardımcılığı teklifi aldım ve orda söylediğim bir söz vardı; ben Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duyuyorum. Genel başkanları benim genel başkanıma söylediğinde bile 'Biz doktorumuzu iyi tanırız' demiş. Bu benim için çok önemli bir sözdü. Ben hep dik durdum hiç eğilmedim. Rahmetli annemin de dediği gibi 'yatağımda değil dik olarak ölümü bekliyorum' derdi. Sayıştay raporlarını okurken, belediye ile gurur duyarsınız. Daha önceki yapılan yanlışları, hataları neyi nasıl yaptıklarını iyi biliyoruz. Ulusal kanallarda Tarsus Belediyesi ile olan yorumlarını görüyorum, bu kadar iyi bir belediyecilik anlayışı halkımla el ele bir anlayıştır."