OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Hükümetin açıkladığı 2027-2029 Orta Vadeli Program ( Ovp ) kapsamındaki enflasyon tahminleri, yeni yılda emekli maaşlarına yapılması muhtemel zam oranlarını ve en düşük emekli aylığı beklentilerini gündeme taşıdı. Ovp'deki makroekonomik hedefler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, mevcut düzenlemelerin ve tahminlerin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının 25 bin 671 TL seviyesine yükseleceği öngörüldü.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, açıklanan OVP verileri ışığında emekli aylıklarına yansıyacak olası zam oranlarını değerlendirdi.

OVP TAHMİNİNE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 25 BİN 671 TL

OVP’de 2026 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak revize edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, bu tahminin tutması durumunda 2027 yılı ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 oranında zam alacağını belirtti. Yapılan hesaplamalara göre bu artış oranları çerçevesinde en düşük emekli maaşına 2 bin 119 TL'lik bir fark eklenecek. Böylece en düşük emekli aylığı 25 bin 671,68 TL seviyesine ulaşacak.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31 BANDINDA

Saha verileri ve enerji fiyatlarındaki artış dikkate alındığında yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 düzeyinde gerçekleşmesinin daha gerçekçi bir tablo sunduğunu ifade eden Yılmaz, alternatif zam senaryosunu şu sözlerle paylaştı: "Gelişmeler 2026 enflasyonunun enerji fiyatlarındaki artışla yüzde 31-32 bandında gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olacağını göstermektedir. Buna göre memur ve memur emeklilerinin alacağı artış oranı yüzde 9,3, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam yüzde 11,3 olmaktadır."

Yeni OVP’de 2027 yılı enflasyon hedefinin yüzde 21 olarak belirlendiğini kaydeden Yılmaz, bir önceki program hedeflerine göre sapma oranının yüzde 133 gibi yüksek bir seviyede kaldığına dikkat çekti.

ENERJİ MALİYETLERİ VE EŞEL MOBİL VURGUSU

Motorin ve benzin fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu doğrudan tetiklediğini belirten Yılmaz, önümüzdeki aylarda elektrik ve doğal gaza gelebilecek olası zamların fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı artıracağı uyarısında bulundu. Motorinin litre fiyatının birçok noktada 90 TL sınırına ulaştığını ve yılbaşından bu yana yüzde 67 arttığını bildiren Yılmaz, eşel mobil sisteminin uygulanmaması halinde motorinin 101 TL, yüzde 47 artış gösteren benzinin ise 90 TL seviyelerine çıkabileceğini vurguladı. Enerji maliyetlerindeki bu baskının, emeklilerin alım gücü ve maaş zamları üzerindeki belirleyici rolünü koruduğu ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com