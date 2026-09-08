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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, ülkedeki internet yasaklarını eleştirdi:

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- "Teknolojiyi boykot etme yaklaşımı işe yaramaz. İnternet bir otoyol gibidir. Eğer bir araba otoyolda kural ihlali yaparsa, tüm otoyol mu kapatılmalı yoksa kural ihlali yapan araba mı cezalandırılmalı?"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, internet yasaklarının verimsiz olduğunu belirterek, VPN olarak bilinen filtre kırıcı programların da güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve son savaşlarda bundan zarar gördüklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, Kum kentinde din adamlarıyla yaptığı toplantıda konuştu.

Ülkede bazı yabancı internet sitelerine ve yabancı uygulamalara getirilen erişim engellerine dikkati çeken ve bunların verimsiz olduğunu söyleyen Arif, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojiyi boykot etme yaklaşımı işe yaramaz. İnternet bir otoyol gibidir. Eğer bir araba otoyolda kural ihlali yaparsa, tüm otoyol mu kapatılmalı yoksa kural ihlali yapan araba mı cezalandırılmalı?"

Arif, erişim engellerine rağmen insanların birçoğunun VPN olarak bilinen filtre kırıcı programlar kullandığına işaret ederek, "İnternette zengin bir İslami ve İran kültürüyle hareket etmeliyiz ancak şu anda filtre kırıcılar internetteki güvenlik hakimiyetimizi yok etti. Oysa siber alanda egemenlik kazanabilmeli ve onu yönetebilmeliyiz. Filtreleme güvenlik hakimiyetimizi yok ediyor ve son savaşlarda bu sorundan etkilendik." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da Telegram, Facebook, X ve YouTube gibi yabancı sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına uzun süredir erişim engeli uygulanıyor. Buna rağmen İranlı kullanıcılar, VPN ile uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Kaynak: AA
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