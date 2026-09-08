Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç, güçlü akıntıya kapılarak kayboldu. Genç çocuğu bulabilmek için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

AKINTIYA KAPILDI

Olay, 7 Eylül saat 13.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıhamedan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıcak havanın etkisiyle serinlemek amacıyla DSİ’ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç, bir süre sonra akıntının şiddetine kapıldı. Kılıç’ın suda çırpındığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hemen sağlık, AFAD, polis ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, kanal boyunca ve su altında geniş çaplı arama tarama faaliyeti başlattı. Kılıç’ın ailesi ve yakınlarının kanal kıyısındaki endişeli bekleyişi sürerken, ekiplerin zamanla yarışı kesintisiz devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı