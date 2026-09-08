Haberler

Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı

Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına 15 yaşındaki Yusuf Kılıç akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğu bulabilmek için bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç, güçlü akıntıya kapılarak kayboldu. Genç çocuğu bulabilmek için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

AKINTIYA KAPILDI

Olay, 7 Eylül saat 13.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıhamedan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıcak havanın etkisiyle serinlemek amacıyla DSİ’ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç, bir süre sonra akıntının şiddetine kapıldı. Kılıç’ın suda çırpındığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hemen sağlık, AFAD, polis ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. 

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, kanal boyunca ve su altında geniş çaplı arama tarama faaliyeti başlattı. Kılıç’ın ailesi ve yakınlarının kanal kıyısındaki endişeli bekleyişi sürerken, ekiplerin zamanla yarışı kesintisiz devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şafak vakti 4 koldan operasyon! Onlarca şüpheliye işlem başlatıldı
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında

45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! Gözaltında
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
İran'dan internet yasakları için ezber bozan çıkış!

Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümeti topa tuttu
Yemen'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı

Hapishane hava saldırısında enkaza döndü! 7 kişi hayatını kaybetti
Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı

Gökçek ne kadar maaş alıyor? Savcılık ifadesinde rakam verdi

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu