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Cips paketinden uyuşturucu çıktı

Cips paketinden uyuşturucu çıktı
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Tekirdağ'da polisin son 2 haftada il genelinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 182 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 19 kişi tutuklandı. Aramalarda 978 gram uyuşturucu, 14 bin 466 sentetik hap ve uyuşturucu emdirilmiş 734 kullanımlık materyalin de aralarında bulunduğu çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonun dikkat çeken ayrıntısı ise bir miktar uyuşturucunun cips paketine gizlenmesi oldu.

Cips paketinden uyuşturucu çıktı. Tekirdağ genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlarını sürdüren polis ekipleri, son 2 haftada 182 şüpheli hakkında işlem yaptı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı.

TEKİRDAĞ'DA 2 HAFTALIK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Son 2 haftada yapılan çalışmalarda belirlenen adres ve şüphelilere yönelik işlemler yapıldı. Operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda toplam 978 gram uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan 100 gram ham maddeye el koydu.

14 BİN 466 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilenlerin miktarı dikkat çekti. Ekipler yaptıkları aramalarda 14 bin 466 sentetik hap buldu. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde emdirilmiş 734 kullanımlık materyal de ele geçirildi. Polis, ele geçirilen uyuşturucu ve diğer materyallere el koyarak şüpheliler hakkında işlem başlattı.

UYUŞTURUCUYU CİPS PAKETİNE GİZLEMİŞLER

Operasyonların en dikkat çeken ayrıntılarından biri uyuşturucunun saklandığı yer oldu. Şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu cips paketinin içine gizlediği tespit edildi. Ancak kullanılan yöntem uyuşturucunun polis ekipleri tarafından bulunmasını engelleyemedi. Cips paketinin içinde bulunan uyuşturucuya ekipler tarafından el konuldu.

SİLAH VE PARA DA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin operasyonlarda yaptığı aramalarda uyuşturucunun yanı sıra silahlar da bulundu. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 615 liraya da el konuldu. Böylece operasyonlarda uyuşturucu ve sentetik hapların yanı sıra silah ve nakit para da ele geçirilmiş oldu.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ genelindeki operasyonlar kapsamında toplam 182 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin son 2 haftalık operasyonlarında ele geçirilen 14 bin 466 sentetik hap ile uyuşturucunun bir bölümünün cips paketine gizlenmesi, çalışmanın öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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