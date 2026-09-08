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Yemen'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı

Yemen'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı
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SANA, 8 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf vilayetinde bir hapishaneye düzenlenen hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

SANA, 8 Eylül (Xinhua) -- Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf vilayetinde bir hapishaneye düzenlenen hava saldırısında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun bildirdiğine göre pazartesi günü Suudi Arabistan tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda vilayetin Husilerin kontrolündeki başkenti El-Hazm'da bulunan bir hapishane vuruldu. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Vilayetin sivil savunma şefi Hasan Sebule, enkazda 25 mahkumun mahsur kaldığını söyledi.

Haberde büyük hasar alan hapishanenin enkazında arama çalışmaları yürüten kurtarma ekiplerinin görüntülerine yer verildi.

Suudi Arabistan, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında çeşitli cephelerdeki çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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