Adana'da 45 Derece Sıcakta 1250 Lira Yevmiye

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da tarım işçileri, 45 dereceyi bulan sıcakta tarlada çalışarak günlük bin 250 lira ekmek parası kazanıyor.

Yaz aylarında yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu Adana'da tarım işçileri, zorlu hava şartlarına rağmen tarlalardaki mesailerine devam ediyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte işçiler, güneşin altında ürünlerin bakım ve hasat çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyorlar

Günün ilk ışıklarıyla tarlalara gelen işçiler, özellikle sıcaklıklar başlamadan işlerini bitirmeye çalışıyor ancak işler uzarsa akşama kadar tarlada çalışmayı sürdürüyor. Uzun kollu kıyafet ve çeşitli yöntemlerle güneşten korunmaya çalışan işçiler, sık sık su tüketerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

1250 lira yevmiye alıyorlar

Şuanda bölgede hasadı devam ürünlerde çalışan işçiler, günlük bin 250 lira yevmiye kazanıyor. Geçimlerini tarımdan sağlayan işçiler, bunaltıcı sıcağa rağmen üretimin devam etmesi için tarlalarda emek vermeyi sürdürüyor.

"600-700 kasa biber topluyoruz"

Tarlada çalışan işçilerden Hicran Demir, "Sıcaklık bazen düşük oluyor ama bazen de çok yüksek oluyor. Yevmiyemiz 1250 lira. Şuanda biber hasadında çalışıyoruz. Günde bazen 600, bazen de 700 kasa biber topluyoruz. Öğleden sonra çok zorlanıyoruz. Sabah 05.00'de tarlaya geliyoruz. Eğer karanlık olmasa 04.00'de geleceğiz. Bazen öğleden önce bazen de öğleden sonra mesai bitiyor" diye konuştu.

"Ekmek parası için çalışıyoruz"

İşçilerden Deniz Çelik ise, sabah 05.00'de tarlaya geldiklerini anlatarak, "Şuanda biber hasadında çalışıyoruz ve ürünler ne zaman biterse o zaman paydos veriyoruz. İş beğenmeyen, çalışmayanlar var. Onlarda gelsin burada çalışsın, bizde ekmek parası için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı