Üye Girişi
Haberler

Tarihin İlk Özel Uzay Yürüyüşü İçin Dragon Uzay Aracı Fırlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesi planlanan 4 kişiyi alçak Dünya yörüngesine taşıyan Dragon uzay aracı, SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı. Ekip, 36 deney ve araştırma gerçekleştirecek.

Tarihin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesi planlanan 4 kişiyi alçak Dünya yörüngesine taşıyan Dragon uzay aracı, SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Tarihte ilk kez özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesi beklenen ekip yola çıktı. Milyarder Jared Isaacman, askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon ile Sarah Gillis'in içinde bulunduğu Dragon uzay aracı, Polaris Dawn görevi için SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yerel saatle 05.23'te gerçekleştirilen fırlatmanın ardından, Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının Atlantik Okyanusu'nda bulunan Just Read the Instructions adlı platforma indiği açıklandı.

Ekip 36 deney ve araştırma gerçekleştirecek

Polaris Down görevi kapsamında şimdiye kadar çıkılan en yüksek dünya yörüngesine ulaşmayı hedefleyen sivillerden oluşan mürettabat, tarihin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeyi deneyecek. Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekip, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacak. Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerileri de test edilecek. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uzay Aracı florida Spacex Dünya

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Kumluca, Korkuteli 10-11 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin'in ablası neden öldü? Narin'in ablası öldü mü, öldürüldü mü? Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şuursuz Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Eylül Aliağa, Karabağlar, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Eylül Çubuk, Gölbaşı, Pursaklar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 44 nerenin plakası? 44 plaka hangi şehre ait? CANLI maç izle! (HOLLANDA ALMANYA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Hollanda Almanya maçı nereden izlenir? 11 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç burcu yorumu! 11 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliler Fatih'in Fermanı filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans 2024 sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Ön Lisans sonuç tarihi! TRT Spor yayın akışı 10 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
title