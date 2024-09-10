Tarihin İlk Özel Uzay Yürüyüşü İçin Dragon Uzay Aracı Fırlatıldı

Tarihin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesi planlanan 4 kişiyi alçak Dünya yörüngesine taşıyan Dragon uzay aracı, SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Tarihte ilk kez özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesi beklenen ekip yola çıktı. Milyarder Jared Isaacman, askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon ile Sarah Gillis'in içinde bulunduğu Dragon uzay aracı, Polaris Dawn görevi için SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yerel saatle 05.23'te gerçekleştirilen fırlatmanın ardından, Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının Atlantik Okyanusu'nda bulunan Just Read the Instructions adlı platforma indiği açıklandı.

Ekip 36 deney ve araştırma gerçekleştirecek

Polaris Down görevi kapsamında şimdiye kadar çıkılan en yüksek dünya yörüngesine ulaşmayı hedefleyen sivillerden oluşan mürettabat, tarihin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeyi deneyecek. Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekip, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacak. Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerileri de test edilecek. - FLORIDA