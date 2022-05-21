Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda Deniz Dibi Temizliği - Haberler

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu bünyesinde kurulan sualtı temizlik timi, ilk dalışını tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan yaptı. Dalgıçların, tarihi limandan çıkardığı, aralarında plastik sandalye ve soba borusunun bulunduğu atıklar şaşkınlık yarattı.

Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesine ev sahipliği yapan ASSİM'in Çevre Platformu, Antalya Sualtı Derneği'yle sualtı temizlik timi kurdu. AB Sivil Düşün Programı kapsamında hazırlanan 'Temiz Deniz Temiz Gelecek' projesi kapsamında dernek, 20 gönüllü gence dalış eğitimi verdi. Yaşları 16 ile 30 arasında değişen gençler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nca yetkilendirilen dalış okullarında eğitim aldı ve CMAS-1 dalış sertifikasının sahibi oldu.

Proje kapsamında eğitim alan gençler, Antalya Sualtı Derneği üyeleriyle Çevre Platformu'nun sualtı temizlik ekibini oluşturdu. Ekip ilk dalışını tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda yaptı. Günün erken saatlerinde tarihi limanda buluşan ekip, dalış öncesi titiz bir hazırlık yaptı. Tüpler tek tek kontrol edildi, dalış ekipmanları gözden geçirildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından dalgıçlar tek tek suya atladı. Dalış sırasında liman yat ve tekne trafiğine katılırken deniz polisi de dalışa eşlik etti.

Yaklaşık 1 saat sualtında temizlik yapan dalgıçlar, tarihi limandan plastik sandalyeden tespihe ve soba borusuna, çok sayıda cam ve plastik atık çıkarttı. Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, "Sualtı temizliğimizde çok çeşitli plastikler, soba boruları, sandalyeler çıktı. Bazı canlıların buna adapte olduğunu gördük" diye konuştu.

Başaran, dalışa ilk başlayanların sorduğu temel sorulardan bir tanesinin "Sualtında bizi bir şey ısırır mı? " olduğunu belirterek, "Gördüğümüz gibi sualtında en tehlikeli canlı insan" dedi.

Dalışın ardından biyolojik çeşitliliğin korunmasına dikkat çekmek için denize levrek ve çupra yavruları da bırakıldı.