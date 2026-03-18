Tarih Derneği Başkanı Özden'den 18 Mart mesajı: 'Çanakkale, sadece bir savaşın değil, bağımsızlık uğruna verilen eşsiz bir mücadelenin adıdır'

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'nci Yıl Dönümü' münasebetiyle mesaj yayımladı. Başkan Özden, Çanakkale Savaşının önemine değinerek, "Çanakkale'yi geçilmez yapan Milletimizin vatan sevgisi ve onun bağımsız yaşama isteğidir" dedi.

Çanakkale, tarihi nice şanlı zafer ile dolu olduğunu ifade eden Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden; mesajında; şu ifadelere yer verdi; "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü. O zafer ki; Türk milletinin içindeki bağımsızlık ateşini ve inancını dost, düşman herkese en açık şekilde göstermiş ve 'Çanakkale geçilmez' sözlerini hepimizin zihinlerine adeta kazımıştı. Çanakkale, sadece bir savaşın değil, bağımsızlık uğruna verilen eşsiz bir mücadelenin adıdır. Aziz milletimizin, dünyada eşine rastlanmamış bir mücadelenin ardından kahramanlık destanını yazdığı yerdir. Çanakkale, sarsılmaz bir imanla vatanını canı pahasına koruyan, kader birliği yapmış bir milletin vatan evlatlarının şehit düştüğü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle: 'Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan' zaferin adıdır. Sonuçları itibariyle yalnız bizim için değil, dünya tarihi için bir mihenk taşı ve bir dönüm noktası olan bu zafer, İstiklal Savaşı'nda elde edilen zaferin adeta bir 'ön sözü'; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına nasıl savunduğunun bir belgesidir. Trablusgarp'tan ve Balkan Savaşlarından çıkmış Türk ordusu henüz buralardaki kayıplarını telafi edemeden Mehmet Akif'in tabiri ile 'Eski Dünya, Yeni Dünya bütün akvam-ı beşer, Kimi Hindu, kimi yamyam kimi bilmem ne bela' olarak nitelendirilecek sayıca fazla ve dünyanın değişik milletlerinden gelen düşmana karşı göğüs göğüse çarpışmıştır. Yaklaşık 8 buçuk ay süren savaş alanında baş gösteren açlık susuzluk ve hastalıklar ile de mücadele eden ordu aynı zamanda savaş hukukunda asla kabul edilmesi mümkün olmayan düşman askerinin atmış olduğu zehirli gazlara da maruz kalmıştır." dedi.

Türk ordusunun savaşta gösterdiği kahramanlıklara zekasını kullanarak zaferin kazanılmasına da değinen Başkan Özden, "Bu savaş Mustafa Kemal'in stratejik hamlelerinin, İngiliz ve Fransız armadalarını sulara gömen mayınları yerleştirerek savaşın seyrini değiştiren Cevat Çobanlı Paşa'nın dehasının aynı zamanda Onbaşı Seyit Ali, silah arkadaşı Niğdeli Ali'nin yardımıyla devasa 276 kiloluk top mermisini sırtlayıp kundağa yerleştirmek suretiyle Birleşik Krallık'a ait Ocean zırhlısını yan yatırarak sulara gömen mücadele ruhunun da bir yansımasıdır.18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diyerek yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve vatan olma bilincinin tohumları atılmıştır. Çanakkale'yi geçilmez yapan Milletimizin vatan sevgisi ve onun bağımsız yaşama isteğidir. Bu istek, geçmişimizden bizlere bir miras, gelecek nesillere bırakacağımız müstesna bir emanettir. Bugün aziz milletimiz, 'Çanakkale Ruhu' bilinciyle birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü kirli oyunu bozacak kudrete sahiptir. Bugün sadece biz değil, bütün dünya biliyor ki Çanakkale Boğazı biz Türk milletinin elinde olduğu sürece savaşarak geçilemez. Milletimizin her ferdinin işgalci güçlere karşı omuz omuza verdiği bu mücadele, bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden biri oldu. Bugün geldiğimiz noktada, atalarımızdan bizlere miras kalan bu topraklarda bilimin önderliğinde sanayiden teknolojiye, sanattan spora, eğitimden sağlığa pek çok alanda dünyada önde gelen devletlerden biri olmak adına, atalarımızdan bizlere miras kalan; azim, kararlılık, inanç, milli ve manevi ruh ile hep birlikte omuz omuza verip daha çok çalışmaktır. Gelecek nesillerimize müreffeh bir ülke bırakmak için daha çok çalışmak, bu cennet vatanı bizlere yurt yapan atalarımıza ve şehitlerimize karşı olan sorumluluklarımızın başında gelmektedir.18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111.yıl dönümünde, şehitlerimizin kanı ile canı ile bizlere emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması, al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması ve atalarımızdan aldığımız birlik, beraberlik, kardeşlik ve millet olma bilincinin gelecek kuşaklarımıza miras bırakılması adına bugün bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Erzurum Tarih Derneği Yönetim Kurulu adına bu şanlı zaferin 111'nci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.' sözleriyle vücut bulan Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile şanlı tarihimizi yazan, vatan ve mukaddesat uğruna mücadele eden tüm şühedayı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

