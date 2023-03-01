'Tapusu bende' dedi, yolu kapattı

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişi, kendisine ait arsa üzerine 'kamulaştırmasız' yol yapıldığını iddia ederek, ilçe merkezindeki yolu dikenli tel çekerek araç trafiğine kapattı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişi, kendisine ait arsa üzerine 'kamulaştırmasız' yol yapıldığını iddia ederek, ilçe merkezindeki yolu dikenli tel çekerek araç trafiğine kapattı.

Olay, Güzelyurt Mahallesi Şehit Hüseyin Kadıoğulları Sokak'ta yaşandı. İbrahim Çetin isimli vatandaş, kendisine ait arsa üzerine kamulaştırmasız yol yapıldığını iddia ederek, evinin önünden geçen yolu trafiğe kapattı. İş makinesi marifeti ile yolu kazdırarak dikenli telle yolu kapatan arsa sahibinin, belediye ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı yolu kapattığı öğrenildi.

Yolun kapandığını gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen sürücüler ise geri dönmek zorunda kaldı. - SİNOP