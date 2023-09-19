Tanfer;"Gazilerimizi şükranla anıyoruz"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer'den "19 Eylül Gaziler Günü" vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer,19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında: "Gaziler Günü istiklalimizi, özgürlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi borçlu olduğumuz gazilerimizin hatırasını yad etme ve onlara şükranlarımızı bir kez daha ifade etme günüdür. Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Türk milleti vatanı, bayrağı ve onuru için canını bir an bile tereddüt etmeden feda etmiş ve asırlardır bunun örneklerini vererek kahramanlık destanları yazmıştır. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, Malazgirt'i, Miryokefalon'u, Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı ve Mehmetçiğimizin verdiği sayısız mücadeleyi en iyi şekilde anlatmalı, bu aziz vatan için gösterilen fedakarlıkları öğretmeliyiz. Bugün üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Bu minnet ve şükran duyguları içinde, bugün de, aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan, 19 Eylül 1921'de Gazilik unvanını alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tarih boyunca vatanı, bayrağı ve onuru için mücadele eden kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize ise aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum." - ERZURUM