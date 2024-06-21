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Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

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Tacikistan'da Müslümanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Başörtüsü kullanılmasını ve dini bayramların kutlanmasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. Yasa çerçevesinde ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da yasaklandı.

Tacikistan'da Müslümanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Nüfusun yüzde 98'i Müslüman olan ülkede parlamentonun üst kanadı Milli Meclis, 19 Haziran'da başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

"MİLLİ DEĞERLERİN KORUNMASI" ADI ALTINA ASİMİLASYON

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından 8 Haziran'da kabul edilen yasa tasarısı, dün Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi. Yasa, "Milli değerlerin korunması amacıyla Tacik kültürüne uygun olmayan yabancı kültürlere ait kıyafetlerin giyilmesini, ithal edilmesini, satılmasını ve reklamının yapmasını" yasaklıyor.

YASAYA UYMAYANLARA BİNLERCE DOLAR CEZA

Yasaya uyulmaması durumunda bireylere 740 dolar, kurumlara ise 5 bin 400 dolara kadar para cezası verilmesi öngörülürken, hükümet yetkililerine 3 bin 700 dolar, dini otoritelere ise 5 bin 60 dolar civarında para cezası verilebilecek.

Nüfusunun yüzde 98'inin Müslüman olduğu Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

ERKEKLERİN SAKAL UZATMASI DA YASAKLANMIŞTI

Tacikistan'da başörtüsüne yönelik baskı 2007'de başlamış, bazı kıyafetler okullarda yasaklanmış, daha sonra kural tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmişti. Tacikistanlı yetkililer, 2017'de kadınları Tacik kıyafetleri giymeye çağırmış, 2018'de önerilen kıyafetler hakkında 376 sayfalık bir kılavuz yayınlanmıştı. Tacikistan sakal uzatmayı da gayri resmi olarak yasaklamış ve binlerce kişinin sakallarının polis tarafından zorla tıraş edildiği bildirilmişti.

Nüfusunun yüzde 98'inin Müslüman olduğu Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

TACİKİSTAN'DA MÜSLÜMANLARIN DURUMU

İslamiyet'in Tacikistan topraklarına girişi 7. yüzyılda olmuş, takip eden süreçte ve özellikle Samaniler döneminde de İslam bölgede giderek yayılmıştır. Günümüzde ülke nüfusunun tamamına yakını Müslüman'dır ve Hanefi mezhebine mensuptur.

Sovyetler Birliği döneminde, diğer Müslüman bölgelerde olduğu gibi Tacikistan'da da dini faaliyetler yasaklanmış, cami ve medreseler kapatılmış, halka önderlik edecek din alimleri, imamlar ve öğretmenler tutuklanarak başta Sibirya olmak üzere Sovyetler Birliği içinde sürgüne gönderilmiştir. Stalin dönemindeki katı uygulamalar sonucu bir ara ülkedeki cami sayısı 17'ye kadar düşmüş ancak ülkenin dağlık yapısı ve nüfusun önemli bir bölümünün köylerde yaşıyor olması nedeniyle halk dini inançlarını yaşamaya zor da olsa devam etmiştir.

1980'li yıllarda İran Devrimi ve Rusya'nın Afganistan işgali, Tacik toplumu üzerinde etkili olmuş ve ülkede dini örgütlenme bakımından ciddi bir hareketlilik yaşanmıştır. Bu hareketlilik 1991 yılındaki bağımsızlığın ardından da devam etmiş, ancak bu defa da yeni yönetim kendi halkı üzerinde katı ve baskıcı politikalar uygulamaya başlamıştır. Özellikle dini yaşam, sakal, tesettür, camiye gitmek, hac ibadeti gibi pek çok konuda Tacik halkı halen yönetimin baskıcı uygulamalarıyla karşı karşıyadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tacikistan Kurban İnsan Hakları Yerel Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Ali :

Dinin ne kadar tehlikeli olduğunun farkına varmış bir ülke. Helal olsun. Dini kendi içinde yaşamak güzeldir. Gösteriş yaparak değil. İnanç Allah ile kul arasındadır. Bu arada Tacikistan Somonisi 3,09 lira...

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Mehmet Yarba:

Paş örtüsü ve bayramların size ne zararı oldu ki ?! Milletin kıyafetiyle uğraşmayı bırakın cehaletle Savaşmaya bakın !

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Molla Kasim:

Dini özgürlüğe ne oldu, bu nasıl bir karar! dinsizliğin ve sapıklığın her geçen gün artıyor ancak bu ülkede büyük bir kaos olur kesinlikle!

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Gelir Geçer Her şey:

Dincilik dinsizlikten daha sapkıncadır

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Şefik Pekince:

Her kes kendi inancında özgür olmazsa sonuç huzursuzluklar in kaynağı olur.

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Hayri:

Bayram tatili işinin bizde de düzenlenmesi lazım eskidenmiş o kurbanlar hısım akraba ziyareti çoluk çocuk parklar panayırlar bu gün geçerli değil 2 gün bile fazla bide neymiş onu ekle bunuı ekle 9 gün tam bir mirasyedi kafası çalışmaya üretmeye ihtiyacı olan millet biz değilmiyiz

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Borç Yiyenin Oğlu:

Devletin, dine desteğini kesmesi bir tercihtir ama bu şekilde zorlamalar hep zıt eğilimlere yöneltmiştir. Halk mağduru sever. Malesef bunu göremiyoruz.

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Mehmet Ali Özlü:

Tacikler yönetime dersini bildirmelidir derhal ve hemen halk meydanlarda yerini almalıdır Tacikistan gavur değil müslümandır yaşasın İslam Dini yaşasın başörtüsü La ilahe illellah Muhammeder Rasülallah

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emmi:

Ülkenin %98'i müslüman olmasının bir önemi yok. önemli olan yönetenlerin müslümanlara saygısının olması bizdeki durumda pek onlardan farklı değil.

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Yusuf Adıyaman:

Gelir geçer her şey bazı şeyler gelmiyor bazı şeylerde geçmiyor malesef sen iman etmeden öl bakalım ateş senin için gelip gecicimi olacak yoksa kalıcı mı

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