Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşleri Kilis'te Devam Ediyor

Güncelleme:
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüş işlemleri hızla devam ediyor. Türkiye'de yıllarca yaşayan bazı Suriyeliler, ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor, Türkiye ile ilgili olumlu izlenimlerini paylaşıyor.

Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gönüllü geri dönüş işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri hız kesmeden devam ediyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde gerekli çıkış işlerini tamamlayan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

"Türk'lerden Allah razı olsun"

Malatya'dan gelen, Türkiye'de 12 yıl geçirdiğini belirten Suriyeli Sultan Vahdettin, "Memnunum, burada bana çok iyi baktılar. Türkiye'den çok memnun oldum. Çalıştım, pazarcılık yaptım. Deprem zamanı kaza geçirdim, 3. kattan düştüm. İki buçuk senedir çalışamıyorum ama yine de çok şükür ayaktayım. Türkiye ikinci vatanım oldu, ömrümün yarısından fazlası burada geçti. Şimdi Halep merkeze gidiyorum. Türk'lerden Allah razı olsun. Allah kimseyi vatanından ayırmasın" dedi.

"Türkiye'yi çok seviyorum"

Kilis'te 10 yıldır yaşayan Aya Al Hasan ise Türkiye'de güzel günler geçirdiğini söyleyerek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Okula gittim, arkadaşlarım oldu. Şimdi ülkeme gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok güzel, Şanlıurfa çok güzel"

Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Zeynep Elalu da Türkiye'de iyi bir zaman geçirdiğini ifade ederek, "Gezdim, okula gittim. 11. sınıfa kadar eğitim aldım. Şimdi Humus'a gidiyorum. Türkiye çok güzel, Şanlıurfa çok güzel" diye konuştu. - KİLİS

