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Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı

Yerel Haberler

- Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bekleyen Suriyelilerin oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi Suriye'deki depremzedelere giden yardım tırları da dron tarafından görüntülendi Kahramanmaraş merkezli iki büyük...

- Suriyeliler depremden etkilenen yakınları için memleketlerine gitmeye başladı

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bekleyen Suriyelilerin oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi

Suriye'deki depremzedelere giden yardım tırları da dron tarafından görüntülendi

HATAY - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'ın Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, afetten etkilenen yakınları için memleketlerine gitti. Sınır kapısında Suriyelilerin oluşturduğu kuyruk havadan görüntülenirken, sınırın diğer tarafındaki depremzedelere giden yardım tırları da kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem Suriye'yi de vurmuştu. Binaların yıkıldığı Suriye'de çok sayıda kişi de enkaz altında kalmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Hatay'ın Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler de depremden etkilenen yakınlarını görmek için ülkelerine gitmeye başladı. Sınırı geçmek isteyen Suriyeliler, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman sıra tartışmalarının da yaşandığı kalabalık dron kamerasıyla görüntülendi.

10 senedir Türkiye'de olduğunu ve deprem nedeniyle Suriye geçip oradaki yakınlarımı görmek istediğini söyleyen bir kişi, "Ben zaten sürekli gidip geliyorum. Şu anda acil gitmem gerekiyor. Deprem dolayısıyla oradaki akrabalarımı görmek istiyorum. Çok sayıda can kaybı olduğunu öğrendik. Şehrin durumu hiç iyi değil. Dönme şartını biliyoruz, 3-4 ay orada kalacağım, sonra çalışmak için Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Öte yandan sınırın öteki tarafındaki depremzedelere yardıma giden tırlar havadan görüntülendi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Suriye Deprem Hatay Genel Yerel Haberler

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Yorumlar (1)

sem sem:

gidenler kendi ülkelerinde yaşamaya devam etsin bizim derdimiz bize yetiyort daha 10 sehirin yeniden planlanması var istanbul bursa yalova tekrar büyük risk tasıyor kendimizi tamir edemedik birde başka milletlerin sırtımıza yük oldukları yeter

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