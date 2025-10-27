Haberler

Sungurlu'da Taş Ocağı Çalışmaları Jandarma Eşliğinde Başladı... CHP Çorum Milletvekili Tahtasız: "Mahkeme Kararını Bekleyin"

Çorum’un Sungurlu ilçesi Karakaya Köyü’nde, yurttaşların itirazına rağmen taş ocağı çalışmaları başladı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "ÇED olumlu" kararına itiraz ettiklerini, 25 Eylül 2025’te dava açtıklarını ve 25 Kasım'da bilirkişilerin keşif yapacak olmasına rağmen karar beklenmeden jandarma eşliğinde kazı yapılmasına tepki gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel
