Sumpizmir'in 'Geleceğe Hareket Et' Çalıştayları Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle yürüttüğü İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SUMPİzmir) kapsamında düzenlenen 'Geleceğe Hareket Et' paydaş katılım çalıştayları başladı. Geleceğin sürdürülebilir kentini kurmak için ortak aklı ön plana koyan çalıştay kapsamında İzmir'in güncel hareketlilik durumu analiz edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AB ile yürüttüğü İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (EU Supportto İzmir Sustainable Urban Mobility Plan-SUMP İzmir) kapsamındaki 'Geleceğe Hareket Et' çalıştayları, 1. Paydaş Katılım Çalıştayı ile başladı. İzQİnovasyon Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve kurul temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Başkanvekili Mustafa Özuslu, şunları söyledi:

"GELECEĞİN İZMİRİ'NİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ BU ÇALIŞTAYLA GÖRECEĞİZ"

"İzmir'i daha yaşanabilir bir kent yapmak amacıyla canla başla çalışan ve İzmir'deki insanların özgür bir şekilde hareket edebilmesi için çalışan bir başkanımız var. SUMPİzmir destek projesiyle, daha güvenli, temiz, erişilebilir ve ucuz hareketle kentteki sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı çalışıyoruz. İzmir'in ortak ulaşım vizyonuna dahil edilmesi için çalışacağız. Daha iyi bir yaşam kalitesi için şehirlerdeki insanların hareketlilik gereksinimlerini doğru değerlendirmemiz lazım. Bunun için vatandaşların etkin katılımına ihtiyacımız var. Kamu iş birliği ile yapılacak bu iş birliği, insan odaklı olmalıdır. Şeffaf ve ortak katılımcı bir yaklaşımla geleceğin İzmir'inin nasıl olması gerektiğini bu çalıştayla göreceğiz. Katılımcılık ve girişimcilik o kadar ihtiyaç duyduğumuz bir kelime ki buna çok ihtiyacımız var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sizlerin değerli fikirleriyle biz nasıl yol alacağımızı belirleyeceğiz."

İZMİR'İN GÜNCEL HAREKETLİLİK DURUMU ANALİZ EDİLDİ

Açış konuşmasının ardından 'İzmir'de Sürdürülebilir Hareketlilik' başlıklı sunum yapıldı. Sunumda İzmir'in sürdürülebilir bir ulaşım için yaptığı yatırımlar ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. Mevcut faaliyetlerin geliştirilmesi, yeni ulaşım projelerinin oluşturulması ve yürütülmesi gereken yol haritası hakkında bilgi alışverişi yapıldı, İzmir'in güncel hareketlilik durumu analiz edildi.

Proje kapsamında toplamda üç paydaş katılım çalıştayı ve iki vatandaş bilgilendirme toplantısı yapılarak paydaşların ve halkın İzmir Ortak Ulaşım Vizyonu sürecine dahil edilmesi hedefleniyor. Gelecek yıl da devam edecek toplantıların ardından Temmuz 2024'teki kapanış etkinliğinde İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı açıklanacak.