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Sultandağı'nda kadınlara süt ürünleri eğitimi verildi, beyaz peynir üretimi yapıldı

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Sultandağı'nda kadınlara süt ürünleri eğitimi verildi, beyaz peynir üretimi yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kırsalda yaşayan kadınlara yönelik Süt Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Eğitimi düzenlendi. Eğitimde üretim aşamaları, hijyen, muhafaza ve pazarlama bilgileri aktarıldı; uygulamalı olarak pastörize beyaz peynir üretildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kırsal alanda yaşayan kadınların üretime katılımını desteklemek ve süt ürünleri işleme becerilerini geliştirmek amacıyla 'Süt Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Eğitimi' düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalar kapsamında, üretici kadınlara süt ürünlerinin üretim aşamaları, hijyen şartları, muhafaza yöntemleri ve pazarlama süreçlerine dair detaylı bilgiler aktarıldı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılarla birlikte pastörize beyaz peynir üretimi yapıldı. Üretim sürecinin tüm aşamalarının adım adım gösterildiği çalışmanın sonunda hazırlanan taze peynirler katılımcılara ikram edildi.

Kırsal kalkınmayı desteklemek, kadınların tarımsal üretimdeki bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla bölgedeki eğitim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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