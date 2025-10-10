Şükrü Şankaya'ya anlamlı anma töreni

Bursa sanayisinin duayen ismi merhum Şükrü Şankaya, vefatının 20. yılında düzenlenen özel bir programla saygı ve özlemle anıldı.

Yeşim Grup kurucularından merhum Şükrü Şankaya'nın anısını yaşatmak amacıyla Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ev sahipliğinde anlamlı bir anma töreni gerçekleştirildi. Şükrü Şankaya'nın eğitime ve insana verdiği değerin bir kez daha vurgulandığı törene Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Ali Tüzel, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Asım Bulut, Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, Şankaya Ailesi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ve Şükrü Şankaya İlkokulu öğrencileri, Yeşim Spor Baş Antrenörü ve Direktörü Cem Çağal, Yeşim Spor sporcuları, Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi Bağışçılarla İlişkiler Sorumlusu Kadircan Şentürk, TEV bursiyerleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende yaşanan duygusal anlar, Şükrü Şankaya'nın "önce insan" anlayışıyla şekillenen yaşamını, eğitime duyduğu sarsılmaz inancı ve genç nesillere bıraktığı kalıcı değerleri bir kez daha hatırlattı.

Program, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü ve Şükrü Şankaya İlkokulu Müdürü Mehmet Nüsret Arğan'ın hoş geldiniz konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda, Şükrü Şankaya'nın hayatı boyunca gençlerin yanında yer aldığı, eğitimi bir ülkenin geleceğinin temel taşı olarak gördüğü ve "önce insan" anlayışının bugün hala öğrencilerin yetişmesinde yol gösterici olduğu ifade edildi.

Babasının yaşam felsefesini ve eğitime bakışını duygulu bir şekilde aktaran Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, "Bugün burada yalnızca babamı değil, onun insan odaklı liderliğini, öğretici yaklaşımını ve yaşama kattığı değerleri anıyoruz. Babam, iş yaşamında elde ettiği tüm başarıların merkezine insanı koymuş, eğitime ve gençlerin gelişimine yaptığı yatırımlarla sadece iş dünyasına değil, topluma da ilham vermiş bir insandı. Onun vizyonunu yaşatmaya devam etmek, bizler için tarifsiz bir gurur kaynağı. Babamın çocukların ve gençlerin eğitimine verdiği değer, kreşten üniversiteye kadar hayatın her alanına yayıldı. 2005'te Türk Eğitim Vakfı'yla hayata geçirdiğimiz Şükrü Şankaya Fonu, onun vizyonunu geleceğe taşıyan en somut örneklerden biri. Bu fonla genç kızlarımızın eğitimine destek vermek, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırım. Ayrıca gururla söyleyebilirim ki Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nin Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı'na kabul edilmesi de onun eğitim anlayışının geleceğe taşınmasına katkı sunan önemli bir adım oldu. Bu program sayesinde öğrencilerimiz hem akademik hem de evrensel düşünceye sahip bireyler olarak yetişecek, dünyayı anlama ve sorgulama bilinci kazanacaklar" dedi.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ise törende yaptığı konuşmada, "Merhum Şükrü Şankaya'nın eğitime kazandırdığı okulların, bugün Şankaya Ailesi tarafından desteklenerek yaşatılması gerçekten çok değerli. Özellikle Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nin pilot okul olarak Uluslararası Bakalorya Programı gibi evrensel bir eğitim modeline adım atması, onun eğitim vizyonunun genç nesillere nasıl somut bir şekilde aktarıldığını gösteren en güzel örneklerden biri. Bu anlamlı katkılarından dolayı Şankaya Ailesi'ne teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Şükrü Şankaya'nın en önemli miraslarından biri olan ve 37 yıldır kesintisiz hizmet veren Yeşim Kreş için hazırlanan belgesel ise izleyicilerde derin bir etki bıraktı. Belgesel, Yeşim Kreş'in sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda çocuklara sevgi, paylaşım ve sorumluluk bilinci aşılayan bir yuva olduğunu gözler önüne serdi. Yeşim Kreş öğrencilerinin törene özel hazırladıkları dans gösterileri de hem izleyenleri eğlendirdi hem de duygulandırdı.

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları müzik, izleyenlerden büyük alkış aldı. Öğrencilerin, Şükrü Şankaya'nın değerlerine olan bağlılık ve minnettarlıklarını yansıtan performansları, törende duygusal anlar yaşanmasını sağladı. Türk Eğitim Vakfı bursiyerleri de aldıkları eğitim ve sağlanan fırsatların ardında yatan iyilik mirasını vurgulayarak Şankaya Ailesi'ne teşekkürlerini iletti.

Tören kapsamında Şükrü Şankaya İlkokulu öğrencileri, Şükrü Şankaya'yı konu alan duygu yüklü mektuplarını paylaştı. Yarışmada birinciliği Melisa Kayla Polat, ikinciliği Yağmur Kara, üçüncülüğü ise Müberra Melek Sunay kazandı. Ödüller, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya tarafından öğrencilere takdim edildi.

Program sonunda Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Şükrü Şankaya portresi de Şenol Şankaya'ya hediye edildi.

Yeşim Grup, kurucusunun "önce insan" felsefesini rehber alarak eğitimden toplumsal faydaya ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar yürüttüğü tüm çalışmalarla bu mirası yaşatıyor ve Şükrü Şankaya'nın insana verdiği değeri gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam ediyor. - BURSA