Süheyla ve Sıtkı Alp'ten Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Memleketi Erzurum'da kendisi ve eşinin adını taşıyan lisenin açılışını yapmak üzere kente gelen Arı Okulları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp ve eşi Süheyla Alp ile diğer aile fertleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın misafiri oldu.

Memleketi Erzurum'da kendisi ve eşinin adını taşıyan lisenin açılışını yapmak üzere kente gelen Arı Okulları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp ve eşi Süheyla Alp ile diğer aile fertleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın misafiri oldu.

"Bilgi Birikiminden Her Daim İstifade Ediyoruz"

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp'in desteğini göreve geldiği ilk günden itibaren daima arkasında hissettiğini belirterek şunları söyledi: "Hem Erzurum'a olan sevgisi hem eğitimci kişiliğini örnek aldığımız, bilgi birikiminden de her daim istifade ettiğimiz Sıtkı Alp ve kıymetli ailesini üniversitemizde ağırlamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Gerek Özel Vakıf Okullarımız bünyesinde bulunan ana, ilk ve ortaokullarımıza gerekse de yeni eğitim dönemine yetiştirmek için yoğun gayret sarf ettiğimiz lisemize verdiği desteklerden dolayı kendisine müteşekkiriz. Bu düşüncelerle, kapısını her çaldığımızda bizleri içtenlikle karşılayan Sıtkı Alp'e ve kıymetli ailesine teşekkür ediyorum."

"Erzurum Modern ve Tam Donanımlı Bir Eğitim Kurumu Kazandı"

Kendisinin tarih boyunca Türk-İslam kültürü taşıyan Erzurum ili Şenkaya ilçesi Zümrüt köyünde doğduğunu belirten Arı Okulları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, memleketi Erzurum'a kazandırılan Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesinin yapımına destek vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi ile Özel Vakıf Okullarının çalışmalarını yakından takip ettiğini ve sık sık Rektör Çomaklı ile bir araya gelerek süreç hakkında istişare ettiklerini ifade eden Alp, şehrin eğitimine önemli katkılar sunan ve son olarak lisenin yapımı noktasında üstün bir gayret göstererek Erzurum'a modern ve tam donanımlı bir eğitim kurumu kazandıran Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde, lise yapımına emek veren herkese teşekkür ederek hayırlı olması dileğinde bulundu. - ERZURUM