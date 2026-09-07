Srebrenitsa Soykırımı suçlusu Mladiç, askeri törenle defnedildi

Srebrenitsa Soykırımı'ndan hüküm giyen Bosnalı Sırp askeri lider Ratko Mladiç, Avrupa Birliği'nin (AB) uyarılarına rağmen Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce kişinin katıldığı askeri törenle defnedildi.

Bosna Hersek'te, 1995 yılında Sırp Ordusu'nun gerçekleştirdiği Srebrenitsa Soykırımının yanı sıra Müslümanlara yönelik çok sayıda katliam ve zulmün başlıca sorumlularından biri olan Ratko Mladiç için cenaze töreni düzenlendi. Soykırımdaki rolü nedeniyle "Bosna Kasabı" olarak anılan ve ömür boyu hapis cezasını çektiği Lahey'de 84 yaşında ölen Mladiç'in cenazesi, Avrupa Birliği (AB) ve Bosna Hersek'ten gelen uyarılara rağmen Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Topcider Mezarlığı'nda düzenlenen askeri törenle defnedildi. Soykırım suçlusunun cenazesi, resmi olarak kabul edilmese de iddialara göre Bosna Hersek'te işlenen vahşi savaş suçları nedeniyle 1994 yılında babasının silahıyla intihar eden tıp fakültesi öğrencisi kızı Ana Mladiç'in yanına gömüldü.

Soykırım suçlusu Mladiç'in defni ile Sırbistan Ordusu'nun tören birliği, savaş suçlusu onuruna ateş etti.

Cenaze ayini Patrik Porfirije tarafından yönetildi

Önemli bir kısmı Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesinden gelen binlerce kişi, Mladiç'in cenazesi için sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad'daki bir kilisenin önünde toplandı. Ratko Mladiç'in Sırp Ortodoks Kilisesi'ndeki tabutunun başında askerlerin nöbet tuttuğu ve tabutun önünde savaş suçlusunun madalyalarının sergilendiği görüldü. Cenaze ayini kilisenin bir numaralı ismi Patrik Porfirije tarafından yönetildi. Aziz Luka Kilisesi'nde piskoposların katılımıyla gerçekleştirilen törene Mladiç'in ailesinin yanı sıra Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinin yöneticileri ve Mladiç'in eski "silah arkadaşları" da katıldı. Burada Mladiç'e saygılarını sunanlar arasında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, RS Entite Başkanı Sinisa Karan, Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, Savunma Bakanı Bratislav Gasic, Kültür Bakanı Nikola Selakovic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlu Danilo Vucic ve Yunanistan eski Savunma Bakanı Panos Kammenos gibi isimler de yer aldı.

Mladiç'in tabutu kilisede vatandaşların ziyaretine açıldı

Mladiç'in tabutu, kilisede vatandaşların ziyaretine açıldı. Tabutun üzerine savaş suçlusu Mladiç'in şapkası ve kılıcı yerleştirirken, kilisenin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Sırbistan'ın diğer bölgelerinden, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesinden ve Karadağ'dan otobüslerle gelenlerin de olduğu cenaze ayini için kiliseye giremeyenlerin ayinini takip edebilmeleri için dışarıya büyük ekranlar kuruldu. Burada konuşan Patrik Porfirije, Mladiç'in Hristiyan olduğunu bildiklerini ve ölürken "Mesih'in haçını tutarak hayata veda ettiğini" söyledi.

"Avrupa'da son 70 yılın en büyük faşist buluşması"

Srebrenitsa Anneleri Derneği, savaş suçlarından hüküm giyen Mladiç için Belgrad'da düzenlenen cenaze törenini, "Avrupa'da son 70 yılın en büyük faşist buluşması" olarak nitelendirdi. Srebrenitsa Anneleri, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos'u yaşananlar konusunda tepki göstermeye davet etti.

"AB değerleriyle uyuşmuyor"

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman, Mladiç için anma töreni düzeltilmesi ve savaş suçlusunun yüceltilmesinin kaygı verici bir zihniyeti ortaya koyduğunu ve "AB değerleriyle uyuşmadığını" söyledi. Mladiç'in Hırvatistan'da işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vermediğini söyleyen Grlic-Radman, "Bu savaş suçlusunun yüceltilmesi, AB değerleriyle asla uyuşmuyor" ifadelerini kullandı. Sırbistan ve Karadağ'da yetkililerin Mladiç'i öven açıklamalarını eleştiren Hırvat bakan, "Bu her şeyden önce kurbanlara, hayatta kalanlara ve ailelerine hakarettir" dedi.

"AB'de savaş suçlularını yüceltmeye yer yok"

Avrupa Komisyonu ise AB ve birliğe aday ülkelerde soykırımın inkarı ve savaş suçlularının yüceltilmesine yer olmadığı açıklaması yaptı. Komisyon Sözcüsü Christian Wigand, tarafından yapılan açıklamada AB'ye üye olmak isteyen bir ülke için böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bosna Hersek'te yayıncılar, cenaze törenine sinyal kesimi uyguladı

Bosna Hersek'teki kablolu TV dağıtım şirketleri, Srebrenitsa Soykırımı suçlusu Mladiç'in cenazesini canlı yayınlayan TV kanallarının sinyallerini kesti. Bosna Hersek'te soykırımın inkarı ve savaş suçlularının yüceltilmesinin yasal olmaması çerçevesinde atılan adım ile birlikte Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nden yayın yapan bazı kanalların yayınlarına sabah saatlerinden itibaren karartma uygulanmaya başlandı.

ABD Kongre üyeleri, Srebrenitsa'yı ziyaret etti

Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşananlara en ilginç tepkilerden biri ise Amerikalı Kongre üyeleri Greg Murphy ve Marc Veasey'in Srebrenitsa'daki soykırım anıtını ziyaretleriyle gerçekleşti. ABD Büyükelçiliği'nden yayınlanan açıklamada, "Temsilciler Greg Murphy ve Marc Veasey, 1995 yılındaki soykırımın kurbanlarını onurlandırmak ve ABD'nin gerçeklere ve hesap verebilirliğe olan bağlılığını ortaya koymak üzere Srebrenitsa'yı ziyaret etti. Kayıpları onurlandırıyor, hayatta kalanlarla dayanışma içinde bulunuyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı