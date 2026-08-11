Muş'ta Engelli Yusuf'a Polis ve Hayırseverlerden Akülü Sandalye Desteği

Muş'ta doğuştan Spina Bifida hastalığı bulunan 14 yaşındaki Yusuf Belet, polis memuru Mustafa Şahin'in girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle akülü sandalyeye kavuştu.

Polis memuru Mustafa Şahin, doğuştan Spina Bifida hastalığı bulunan 14 yaşındaki Yusuf Belet'in yaşadığı ulaşım sorununa çözüm olmak amacıyla hayırseverlerin desteğiyle akülü sandalye temin etti. Sandalyeye kavuşan Yusuf'un mutluluğu yüzüne yansıdı. Doğuştan Spina Bifida hastalığı bulunan Yusuf Belet, tekerlekli sandalye olmadan dışarı çıkmakta güçlük çekiyordu. Babası evde olmadığı zamanlarda fiziksel olarak Yusuf'u dışarı çıkarmada güçlük yaşayan annesi artık daha rahat. Yusuf'un yaşadığı bu duruma kayıtsız kalmayan polis memuru Mustafa Şahin, hayırseverlerin desteğiyle akülü sandalye temin edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan desteklerin ardından Yusuf, akülü sandalyesine kavuştu.

Yusuf'un yeni sandalyesiyle artık bahçede, köyde ve arkadaşlarıyla çok daha rahat hareket edebileceğini söyleyen Yusuf'un öğretmeni Bahri Şahin, "Yusuf bedensel engelli bir birey. Tekerlekli sandalye olmadan dışarı çıkması pek mümkün değil. Babası evde yokken annesinin fiziksel olarak onu dışarı çıkarması mümkün değildi. Bu tekerlekli sandalye sayesinde artık bahçede, köyde ve arkadaşlarıyla çok daha rahat bir şekilde hareket edebilecek ve iletişim kurabilecek. Özellikle sürecin başından itibaren destek olan polis memuru Mustafa Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çok sağ olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı