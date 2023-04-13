Soyer Şehit Yakınlarıyla İftarda Biraraya Geldi: Onların Emanetisiniz Bizlere, Sonuna Kadar Sizlere de Sahip Çıkacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehit yakınları ve gazilerle Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katıldığı iftarda Başkan Soyer, “Her birinizi saygıyla selamlıyorum, acınızı tüm kalbimle paylaşıyorum. Onların emanetisiniz bizlere, sonuna kadar sizlere de sahip çıkacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehit yakınları ve gazilerle Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katıldığı iftarda Başkan Soyer, "Her birinizi saygıyla selamlıyorum, acınızı tüm kalbimle paylaşıyorum. Onların emanetisiniz bizlere, sonuna kadar sizlere de sahip çıkacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde şehit aileleri, gaziler ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden şehitlerin yakınları için iftar düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan iftara CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Mahir Polat, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, bürokratlar ve askerler katıldı.

SOYER: "ONUR DUYUYORUZ"

Başkan Tunç Soyer, "Bugün bu güzel vatanda gururla ve huzurla nefes alabilmemiz için canlarını hiçe sayan yiğit şehitlerimiz ve sağlıklı güzel günlerini al bayrağımız uğruna feda eden kahraman gazilerimiz için bir aradayız. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle buluştuğumuz bu kıymetli Ramazan akşamında sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Vatan uğruna girdiği çarpışmalarda şehit düşen canlarımızın aileleri, kahraman gazilerimizin yanı sıra 6 Şubat'ta yaşadığımız korkunç depremde yitirdiğimiz şehit aileleri de bizlerle. Her birinizi saygıyla selamlıyorum, acınızı tüm kalbimle paylaşıyorum. Sonsuza kadar anılarını yaşatacağız, son nefesimize kadar saygıyla yad edeceğiz. Onların emanetisiniz bizlere, sonuna kadar sizlere de sahip çıkacağız" dedi.