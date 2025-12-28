Sosyal medyada gündem olan çift dünyaevine girdi

Sosyal medyada yaptığı çağrıyla binlerin desteğini kazanan Kırgızistan Türkü Kutkeldi Eleman Uulu, konvoyu iptal etmesine rağmen düğün gününde Bursa'da yalnız kalmadı.

Bursa'da 26 yaşındaki Kutkeldi Eleman Uulu ile Ayşe Sevim çifti, düğünlerinden günler önce sosyal medyada yaptıkları paylaşımla sosyal medyanın gündeminde geniş yer aldı. Kırgızistan Türkü olan Kutkeldi Eleman Uulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Aralık'ta düğünümüz var. Rica etsem gelip konvoyumuzda beni yalnız koymazsanız olur mu" ifadelerini kullandı.

Uulu'nun ailesini çocuk yaşta kaybettiği ve Türkiye'de fazla yakınının bulunmadığının öğrenilmesi üzerine paylaşım kısa sürede yayıldı. Sosyal medya üzerinden iletişime geçen binlerce kişi, damat adayını yalnız bırakmamak için konvoya katılacağını belirtti. Beklediğinin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaşan damat Uulu, oluşabilecek yoğunluğun trafikte güvenlik riskine yol açabileceğini düşünerek konvoy organizasyonunu iptal etti. İptal kararına rağmen Bursa'da onlarca aile, düğün günü konvoya katılarak genç çifti yalnız bırakmadı.

Düğün günü yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden desteklerini iletenlere teşekkür eden damat Kutkeldi Eleman Uulu, "Sosyal medya üzerinden bir çağrıda bulundum. Sosyal medyanın büyük bir mecra olmasından dolayı çok fazla etkileşim oldu ve birçok kişi katılmak istedi. Bizler de güvenlik açısından oluşabilecek risklerden dolayı iptal etmek zorunda kaldık. Ama sağ olsunlar tanıdıklarımız gelip yanımızda oldu. Güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

"Bu düğün Kırgız ve Türk halklarının kardeş olmasının bir ispatıdır"

Düğünde genç çifti yalnız bırakmayan Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekov, "Kırgız ve Türk halklarının kardeş olmasının çok büyük bir ispatıdır bu düğün. Bu mutlu günü beraber paylaşmak için buradayız. Bizler de bugün burada damadımızı, gelin hanımı, aileyi ve ortamı gördük. Sosyal medyadaki paylaşımları gururla izledik. Haberi alır almaz 'bizim de orada olmamız lazım' dedik. Bugün iki gencin beraber olması ülkelerimizin kardeşliğinin bir ispatıdır" ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşen ne ise yapacağız"

Sosyal medyadaki paylaşımları gururla izlediğini kaydeden Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş ise, "Kırgızistan Bursa Fahri Konsolosluğu olarak gençlerimizin yanlarında olduğumuzu, üzerimize düşen neyse gerekeni yapacağımızı belirttik. Daha sonra başkonsolosluğumuza ve büyükelçiliğimize konu ile ilgili bilgi verdik. Sağ olsunlar onlar da hemen konuya dahil oldu. Bizler ailemizin evine de ziyarette bulunduk. Bizleri çok güzel ağırladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve hediyelerini takdim ettik. İki ülke arasında yüzyıllardır süre gelen bir dostluk var. Biz aynı din, aynı dil ve aynı dine mensup milletleriz. Bu düğün de birlik ve beraberliğimizin bir nişanı" şeklinde konuştu. - BURSA