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İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
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Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak hayatına son veren sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı. Kendi hür iradesiyle atladığını vurgulayan fenomen "Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim" diyerek telefon şifresini de yazmış.

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Genç kadının intihar etmeden önce yazdığı veda mektubu ortaya çıktı.

"KENDİMİ ÇOK SEVEN BEN KENDİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN GİDİYORUM"

Instagram hesabından son zamanlarda verdiği kilolardan yakınan ve sonrasında evine temizlediği anları yayınlayan fenomenin ani ölümü herkesi şaşkına çevirdi. Hayatını kaybeden Kübra Aykut'un geride bıraktığı veda mektubu da olay yerine gelen polisler tarafından bulundu. Fenomen mektubunda "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.

Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut'un Veda Mektubu Ortaya Çıktı

İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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